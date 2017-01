Đọc sách thật phong cách - chiến dịch người nổi tiếng cùng đọc sách

Chiến dịch Đọc sách thật phong cách có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng VN - Ảnh: BTC cung cấp

Chiến dịch "Đọc sách thật phong cách" do dự án Cùng đọc sách (thuộc Trung tâm Hợp tác trí tuệ VN - VICC) tổ chức, sẽ khởi động từ ngày 7-1 với việc công bố hình ảnh và thông điệp của 40 nhân vật nổi tiếng như GS Ngô Bảo Châu, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang Thạch, doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, diễn viên Diễm My 9X, á hậu Hoàng My, hoa hậu Ngô Phương Lan, họa sĩ Đỗ Hữu Chí, diễn viên Thùy Anh, người mẫu Thúy Hạnh, nhà thơ Phong Việt, nhà văn Di Li...

Sau đó, chiến dịch sẽ tiếp tục kêu gọi những người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng tham gia, với kỳ vọng sẽ có hơn 100 nhân vật hưởng ứng, đưa "Đọc sách thật phong cách" trở thành chiến dịch hình ảnh rầm rộ nhất từ trước tới nay ở VN cổ vũ cho việc đọc sách.

Lê Giang, điều phối viên dự án Cùng đọc sách, cho biết chiến dịch dự kiến diễn ra trong khoảng ba tháng, với mong muốn mang lại một hình ảnh hiện đại, thời thượng và thân thiện của sách - một nét văn hóa đang bị “ruồng rẫy” trong cuộc sống hiện đại.

Qua chiến dịch, công chúng sẽ được khám phá thêm những sở thích đọc sách của các nhân vật nổi tiếng. Nếu Diễm My 9X say mê Nguyễn Nhật Ánh thì nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lại thích đọc Hoàng tử bé. Á hậu VN 2010 Hoàng My lại thích Tiểu sử Steve Jobs - huyền thoại công nghệ sáng lập Apple.

Và chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết cuốn sách đầu đời góp phần vun đắp cho niềm yêu thích sách của nhà toán học Ngô Bảo Châu là Kỹ thuật chăn nuôi lợn.

Lê Giang chia sẻ ý tưởng xây dựng chiến dịch này được lấy cảm hứng từ bộ ảnh READ nổi tiếng của Hiệp hội Thư viện Mỹ (ALA) với sự tham gia của hơn 200 ngôi sao trên mọi lĩnh vực của Âu Mỹ.

“Một hiểu lầm quan trọng là những người yêu sách thường được “đóng gói” vào một nhóm riêng và coi là cũ kỹ, không thời thượng, tách biệt với những nhóm người yêu phim, yêu nhạc... Điều đó không còn đúng nữa, ít ra qua chiến dịch này chúng tôi đã chứng minh được sách có thể đến với những con người ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chúng tôi hi vọng cả những người đọc sách lẫn những người không đọc sách hãy bớt định kiến về nhau bởi đọc sách cũng như xem phim, nghe nhạc, thưởng thức nghệ thuật... đều là một cách để làm giàu tâm hồn”.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, diễn viên Diễm My 9X cho biết cô rất ham thích đọc sách nên cô hi vọng qua chiến dịch này sẽ được giao lưu nhiều hơn với những người yêu sách.

“My được mở mang tầm nhìn và nhân sinh quan nhờ vào sách nên My rất biết ơn những gì sách mang lại cho mình. Nên khi có lời mời tham gia chương trình là My nhận ngay. My muốn góp chút tiếng nói của mình để nhiều người được truyền cảm hứng đọc sách hơn, để họ có thể thay đổi cuộc sống của mình theo chiều hướng tốt hơn” Diễm My 9X chia sẻ.

Nhà văn Di Li gửi đến chiến dịch câu chuyện về thời khát sách đến nỗi “lùng hết sạch sách cũ trong các tiệm sách trên phố Bà Triệu” kèm theo thông điệp: “Con người bạn hình thành như thế nào phụ thuộc phần lớn vào những nơi bạn đã đến, những người bạn đã gặp và những cuốn sách bạn đã đọc. Nếu chưa có cơ hội để xê dịch và gặp gỡ thì bạn cũng có thể thực hiện được điều ấy thông qua những cuốn sách”.

PGS Nguyễn Phương Mai, tác giả hai cuốn sách Tôi là một con lừa và Con đường Hồi giáo, lại chiêm nghiệm đọc sách cũng tự nhiên như việc ăn uống hằng ngày bởi: “Tin tức là nước nôi, đọc để tồn tại.

Các bài báo là thức ăn nhẹ, chè cháo lót dạ. Còn sách? Sách là nguồn năng lượng bền vững; là cơm, mì, thịt, cá; là kho nhiên liệu mạnh mẽ và dai sức để trí óc lúc nào cũng có thể mở tung cánh cửa, tự do tung hoành, thả sức lựa chọn, kết hợp và giao hòa các ý tưởng”.

V.V.TUÂN