'Đại tiệc' Làn Sóng Xanh 19: Khắc Hưng và 'Sau tất cả' thắng lớn

5 ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương và Tuấn Hưng nhận top 5 bảng vàng - Ảnh: Gia Tiến

Chương trình trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 19 - 2016 đã bắt đầu bằng liên khúc Ông bà anh - Em đã biết - Đếm ngày xa em - Quá khứ còn lại gì - Sống không hối tiếc - Vì tôi còn sống với phần trình diễn của Lê Thiện Hiếu, Suni Hạ Linh, Only C, Lou Hoàng, Rocker Nguyễn, Hòa Minzy, Minh Như.

Những nghệ sĩ trẻ này cũng chính là những gương mặt nổi trội của làng nhạc Việt trong thời gian qua và hứa hẹn sẽ là những cái tên tạo nên những cú hích cho thị trường nhạc Việt trong năm 2017.

Sau phần trình diễn này, Top 10 nhạc sĩ có bài hát yêu thích được công bố đầu tiên với nhiều tên tuổi quen thuộc: Nguyễn Hồng Thuận, Đỗ Hiếu, Khắc Hưng, Only C, Phan Lê Ái Phương, Mr. Siro, Phạm Toàn Thắng, Tiên Tiên, Nguyễn Phúc Thạch, Vương Anh Tú.

Đây là giải thưởng dành cho nhạc sĩ có bài hát nằm trong bảng xếp hạng hàng tuần của Làn Sóng Xanh 2016 (từ ngày 26-10-2015 đến 15-10-2016), do khán thính giả bình chọn.

Bộ đôi Khắc Hưng - Erik nhận giải Bài hát hiện tượng cho ca khúc Sau tất cả. Ngay sau đó, Khắc Hưng đã nhận thêm giải Hòa âm - phối khí cũng nhờ ca khúc này - Ảnh: Gia Tiến

Giải Bài hát hiện tượng của Làn Sóng Xanh trong năm 2017 thuộc về Sau tất cả (sáng tác: Khắc Hưng, trình bày: Erik ST.319).

Đây là lần đầu tiên tham gia và giành luôn giải thưởng của Làn Sóng Xanh của cả Khắc Hưng và Erik. Trên sân khấu lễ trao giải cả hai đã bày tỏ sự xúc động khi được tin yêu và mong khán giả, giới chuyên môn hãy tiếp tục tin tưởng mình cho những sáng tạo trong năm 2017.

Và Khắc Hưng cũng ẵm luôn giải Nhạc sĩ hòa âm phối khí hiệu quả với ca khúc Sau tất cả - Ảnh: Gia Tiến

Anh đã vượt qua.hai ứng cử viên nặng ký khác là Only C (nổi bật với Bống bống bang bang, Mình là gì của nhau, Yêu một người có lẽ...) và Đỗ Hiếu (Destiny, Cause I love you, Boom boom...) để chiến thắng ở hạng mục này.

Chương trình tiếp tục với phần trình diễn đặc biệt các liên khúc ballad: Anh cứ đi đi - Trái tim em cũng biết đau - Lỗi ở yêu thương - Phía sau một cô gái - Sau tất cả - Trình bày: Hari Won - Bảo Anh -Thanh Duy - Soobin Hoàng Sơn - Erik.

Việc có nhiều liên khúc qua phần trình diễn của các ca sĩ trẻ trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh cũng là một tín hiệu vui của làng nhạc trong năm qua khi trình làng được rất nhiều ca khúc hay cùng giọng ca mới, đầy triển vọng.

Rocker Nguyễn nhận giải Gương mặt phát hiện - Ảnh: Gia Tiến

Một gương mặt vừa xuất hiện trên thị trường ca hát có vài tháng, Rocker Nguyễn - đã là chủ nhân của Giải gương mặt phát hiện. Anh đã vượt qua ba gương mặt nặng ký khác của hạng mục này: Lê Thiện Hiếu, Minh Như và Suni Hạ Linh.

Trọng Hiếu với ca khúc Say ah và Isaac với ca khúc Get down - hai nam ca sĩ có tên trong đề cử Nam ca sĩ triển vọng - đã khơi đầu cho phần công bố giải Nam/Nữ ca sĩ triển vọng (do Hội đồng báo chí bình chọn dựa trên đề cử do thình giả gửi về).

Hòa Minzy, Bảo Anh, Hari Won, Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, Erik. Và Nam ca sĩ triển vọng đã thuộc về Soobin Hoàng Sơn. Trong khi Nữ ca sĩ triển vọng thuộc về Bảo Anh.

Soobin Hoàng Sơn và Bảo Anh nhận giải Gương mặt triển vọng do báo chí bình chọn - Ảnh: Gia Tiến

Hồ Ngọc Hà xuất hiện với ca khúc Gửi người yêu cũ, chuẩn bị cho phần công bố Giải thưởng đặc biệt của Làn Sóng Xanh. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thay ban tổ chức công bố giải này cho dự án Love songs của Hồ Ngọc Hà và nhà sản xuất âm nhạc/nhạc sĩ Hoài Sa cùng ê-kip.

Hồ Ngọc Hà và nhạc sĩ Hoài Sa nhận giải thưởng dự án âm nhạc đặc biệt cho dự án Love songs - Ảnh: Gia Tiến

Tiết mục I don’t believe in you của Noo Phước Thịnh, Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP và liên khúc các bài hit của Đông Nhi là dẫn dắt tiếp theo cho phần công bố giải Single (đĩa đơn của năm).

Và siêu mẫu Thanh Hằng đã nói lời chúc mừng ê-kip thực hiện đĩa đơn Because I love you của Noo Phước Thịnh đã vượt qua Sau tất cả của Erik, Anh cứ đi đi của Hari Won, Gửi người yêu cũ của Hồ Ngọc Hà, thắng hạng mục này.

Biên đạo Trung Hiếu, ca sĩ Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ Đỗ Hiếu nhận giải Single của năm với Because I love you - Ảnh: Gia Tiến

Top 5 ca sĩ được yêu thích - Bảng vàng (Top gold) về tay: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà và Tuấn Hưng.

Và hạng mục cuối cùng, Top 5 ca sĩ được yêu thích (Top hit) dành cho: Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên và Isaac.

Top hit dành cho: Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên và Isaac - Ảnh: Gia Tiến

Một điều đáng tiếc nho nhỏ là trong các tiết mục kết hợp để giới thiệu Top Gold và Top Hit, có lẽ vì không có nhiều thời gian luyện tập, phần song ca của Tuấn Hưng và Noo Phước Thịnh, Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Quỳnh Hương hay ngũ ca Đàm Vĩnh Hưng - Hồ Quỳnh Hương - Tuấn Hưng - Hồ Ngọc Hà - Hà Anh Tuấn dù đầy hứng khởi nhưng cũng đầy những vấp váp.

Ông Lê Công Đồng, giám đốc Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM, trong phát biểu khai mạc cũng đã cho biết Làn Sóng Xanh sẽ có một làn sóng mới, một hơi thở mới từ năm thứ 20 - 2017 trở đi. Và một trong những thay đổi đó là sẽ không còn hạng mục Top 5 ca sĩ được yêu thích nhất - Bảng vàng vì sau 20 năm những tên tuổi đã từng có tên trong Bảng vàng đã có được vị trí không thể thay thế trong lòng bạn yêu nhạc. Vậy nên sẽ có những hạng mục khác thú vị hơn, kích thích sạng tạo từ các ca nhạc sĩ nhiều hơn.

Xem một số tiết mục trình diễn trong đêm trao giải Làn Sóng Xanh:

Tuấn Hưng và Noo Phước Thịnh kết hợp trong bài hit của Tuấn Hưng: Tình yêu lung linh - Ảnh: Gia Tiến

Sơn Tùng trình diễn ca khúc đang gây bão Lạc trôi - Ảnh: Gia Tiến

Các ca sĩ Thanh Duy, Soobin Hoàng Sơn, Bảo Anh, Harry Won và Erik trình diễn Bài hát hiện tượng Sau tất cả - Ảnh: Gia Tiến

Hồ Ngọc Hà trình diễn ca khúc Vì em yếu đuối - Ảnh: Gia Tiến

Lê Thiện Hiếu biểu diễn ca khúc Ông bà anh do chính anh sáng tác - Ảnh: Gia Tiến

Đông Nhi sôi động trong liên khúc những bài hit của cô - Ảnh: Gia Tiến

Hà Anh Tuấn trình diễn ca khúc Tháng tư là lời nói dối của em - Ảnh: Gia Tiến

5 ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương và Tuấn Hưng hát ca khúc Em và tôi - Ảnh: Gia Tiến

QUỲNH NGUYỄN