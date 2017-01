Ca nhạc Việt 2017 tiếp tục rầm rộ hay lại lình xình?

Những gương mặt trẻ nổi bật trong làng nhạc Việt 2016, hứa hẹn tạo nên những bùng nổ trong năm 2017. Hàng trên, từ trái qua: Trọng Hiếu, Trương Kiều Diễm, Đỗ Hiếu, Đông Nhi, Cao Bá Hưng. Hàng dưới: Lê Thiện Hiếu, Sơn Tùng, Jang Mi, Noo Phước Thịnh, Khắc Hưng - Ảnh: GIA TIẾN, tư liệu

Giọng ải giọng ai lên sóng HTV7 vào tháng 11-2016 và lập tức trở thành game show thi ca hát trên truyền hình VN được xem nhiều nhất ở YouTube. Cũng ra mắt vào tháng 11, Sing my song - Bài hát hay nhất lên sóng VTV3 có Ông bà anh - phần thi của thí sinh Lê Thiện Hiếu - trở thành clip được xem nhiều nhất trên YouTube (tính đến ngày 30-12 đã đạt gần 31 triệu lượt người xem).

Trong 10 chương trình truyền hình được tìm kiếm nhiều trên Google năm 2016 tại VN thì có đến 3/10 là chương trình ca hát, gồm: Ca sĩ giấu mặt, Giọng hát Việt nhí và Gương mặt thân quen. Các thống kê nho nhỏ nhưng cũng rất sát với thị trường này cho thấy các cuộc thi, game show ca hát đang dần lấy lại sức hút và thị trường ca nhạc sẽ khởi sắc.

Tôi rất tin tưởng vào thế hệ ca nhạc sĩ trẻ mà thị trường đang vun đắp Ca sĩ MỸ TÂM

Hài nhường sân cho ca nhạc truyền hình

Bà Thùy Nga - giám đốc Công ty truyền thông Khang - dự báo năm 2017 sẽ là năm bùng nổ của ca nhạc truyền hình với nhiều format (định dạng) đa dạng, mới lạ. Các chương trình hài nhảm trên truyền hình trong hai năm 2015 - 2016 sẽ dần nhường chỗ cho ca nhạc truyền hình, và điều này đã được thấy rõ trong hai tháng cuối năm 2016.

Chỉ trong hai tháng cuối năm 2016 và những ngày đầu năm 2017, bạn xem đài được thưởng thức hàng loạt format ca nhạc truyền hình mới: Sing my song - Bài hát hay nhất (VTV), Khởi đầu ước mơ - Dream high, Giọng ải giọng ai (HTV), The mash up - Hoán chuyển bất ngờ (THVL), Mặt nạ ngôi sao, Hát cùng mẹ yêu (HTV)... Danh sách này còn dài khi lịch phát sóng dự kiến của VTV, HTV và THVL trong năm 2017 có đến khoảng 15 chương trình ca hát mới sẽ lên sóng.

Chương trình nhiều kéo theo nhu cầu rất lớn về nhân lực, đặc biệt là các nghệ sĩ danh tiếng, tham gia các chương trình nhằm lôi kéo được khán giả xem đài. Với hàng loạt chương trình, game show ca hát mới như thế, không chỉ các ca sĩ đương thời, ca sĩ trẻ mà các ca sĩ đã có tuổi cùng người thân của họ (con cháu, chồng vợ, anh em...) cũng được chiêu mộ lên sóng truyền hình.

Cao Bá Hưng gây sốt ở Sing My Song không chỉ bởi tài năng mà còn bởi anh là cháu bảy đời của cụ Cao Bá Quát - Ảnh: tư liệu

Mà đâu chỉ ca sĩ, diễn viên kịch, diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, diễn viên - biên đạo múa... đều được mời lên sân khấu ca nhạc hoặc tham gia ban bình luận, hội đồng giám khảo các cuộc chơi ca hát. Ai càng ít xuất hiện trong các game show hay chương trình truyền hình thực tế trước đây càng được săn đón và trả giá cao.

Theo tiết lộ của một đơn vị sản xuất, catsê “kịch trần” của một nghệ sĩ khi tham gia game show là 100 triệu đồng/tập từng thuộc về Hoài Linh. Nhưng kỷ lục này đã được một nữ ca sĩ hạng A phá vỡ trong năm 2017 với mức catsê gấp đôi cho một game show ca hát mà cô sẽ làm giám khảo. Nhưng điều đó có hề chi bởi nhất cử nhất động của giọng ca vàng này đều sẽ kéo theo sự ủng hộ hết mình của lượng người hâm mộ “khủng” mà cô đang có.

Lộ diện một lớp ca sĩ - nhạc sĩ triển vọng

Một khác biệt nữa cho thị trường ca nhạc trong năm 2017 là các game show ca nhạc trên truyền hình sẽ mang tính “vui là chính” chứ không nặng tính thi thố hay hàn lâm, học thuật như ngày trước.

Một biên tập âm nhạc cho hay đây là thay đổi tất yếu bởi những cuộc thi hát trước đây dù tìm ra được rất nhiều giọng ca điêu luyện nhưng na ná nhau vì được đào tạo cùng một lò. Việc không có màu sắc, phong cách riêng lại khá khô cứng trong trình diễn khiến họ chỉ nổi bật tại cuộc thi nhưng không thể là một cái tên bán vé trên thị trường. Thị trường ca nhạc đại chúng chỉ cần vài diva, nhưng luôn hào hứng với những giọng ca đậm chất giải trí.

Vậy nên các chương trình ca hát trên truyền hình 2017 sẽ đậm chất giải trí, là sân chơi cho tất cả những ai yêu ca hát và có khả năng chứ không chỉ những giọng ca đã qua đào tạo bài bản. Tài năng thật phải đến từ cuộc sống. Đó là điều khán giả muốn.

Dẫu vậy, không phải cứ amateur là “hỏng bét”. Những sân chơi vừa qua đã phần nào lộ diện một lớp ca nhạc sĩ, nhà sản xuất trẻ tài năng, đầy triển vọng lẫn tiềm năng thống lĩnh thị trường âm nhạc trong tương lai.

Chưa bao giờ đề cử các giải thưởng âm nhạc trong năm lại về tay toàn những người trẻ nhiều như năm 2016. Từ giải Làn sóng xanh, POPs Awards, Zing Music Awards cho đến Vpop 20 Awards... đều ngận tràn những cái tên tươi trẻ: Khắc Hưng, Đỗ Hiếu, Only C, Tiên Cookie, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Erik ST.319, Isaac, Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, Phạm Hồng Phước, Suni Hạ Linh, Rocker Nguyễn, Lê Thiện Hiếu, Hòa Minzy, Hari Won...

Ca sĩ Mỹ Tâm luôn tự nhận mình là người hơi xa rời với showbiz nhưng vẫn cảm nhận rất rõ những thay đổi của thị trường ca nhạc thời gian qua. Cô chia sẻ: “Cái dở của tôi là rất ít khi xem truyền hình nhưng tôi vẫn biết đến những làn gió tươi mới, mát lành như Lê Thiện Hiếu hay Cao Bá Hưng.

Thời gian qua, tôi cũng có nhiều hợp tác với các tác giả, nhà sản xuất trẻ mà Khắc Hưng là một ví dụ. Tôi nhìn thấy ở những bạn rất trẻ này tư duy rất tốt về âm nhạc, “chất” mà vẫn có chiều sâu chứ không hời hợt như nhiều người nghĩ về người trẻ. Tôi rất tin tưởng vào thế hệ ca nhạc sĩ trẻ mà thị trường đang vun đắp cho họ”.

Noo Phước Thịnh vẫn giữ phong độ - Ảnh: tư liệu

Trong khi đó, nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi Khắc Hưng (được biết đến trong năm qua với bài hit Sau tất cả và rất nhiều dự án âm nhạc cho ST 319, Hoàng Rob, cuộc thi Khởi đầu ước mơ...) cũng đầy lạc quan: “Năm 2017 chắc chắn là một năm nhiều khác biệt với rất nhiều hứng khởi. Cá nhân tôi và những người bạn đồng hành đã có cho mình những dự án đặc biệt trong năm mới, sắc sảo hơn, chất lượng hơn”.

2017 cũng là năm trở lại của nhiều ca nhạc sĩ đã “ở ẩn” một thời gian như: Quang Vinh, Ưng Đại Vệ, Bùi Anh Tuấn, Bảo Thy... Những sự trở lại này luôn là một sự chuẩn bị kỹ càng với thật nhiều bất ngờ, hứa hẹn bùng nổ.

Đây cũng là năm mà những cái tên đã khẳng định được vị trí của mình như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tóc Tiên, Isaac... phải tiếp tục cống hiến nhiều hơn sau thành công của năm 2016. Một nhóm các gương mặt vừa trình làng năm 2016 như: Erik ST 319, Soobin Hoàng Sơn, Rocker Nguyễn, Jang Mi, Suni Hạ Linh... cũng là những cái tên vô cùng đáng quan tâm trong năm 2017.

Bên cạnh đó là một lực lượng những gương mặt mới toanh, rất cá tính và cũng rất giỏi đến từ Sing my song - Bài hát hay nhất hay Khởi đầu ước mơ như: Lê Thiện Hiếu, Cao Bá Hưng, Trương Kiều Diễm, Phạm Anh Duy... Và ngay khi bước ra khỏi cuộc thi, chắc chắn họ sẽ mang đến cho thị trường những sản phẩm đầy năng lượng với sự hậu thuẫn đầy tâm huyết và trách nhiệm của cả một êkip những nhà sản xuất âm nhạc gạo cội phía sau”.

Rầm rộ live stream Năm 2016 thị trường ca nhạc đã có những thử nghiệm đầu tiên với live stream cho những buổi hòa nhạc, trình diễn trực tiếp. Trong đó “phát súng mở màn” là Đinh Mạnh Ninh Live! (ngày 30-7-2016 tại rạp Công Nhân, Hà Nội). Đây là dự án live concert, ghi hình và ghi âm trực tiếp, live stream (truyền hình trực tiếp) trên đa nền tảng, và khâu cuối cùng là phát hành trực tuyến video của 14 ca khúc chính thức trong chương trình. Noo Phước Thịnh live concert (ngày 12-11-2016 tại sân vận động QK7, TP.HCM) dù có đến gần 35.000 khán giả đến xem trực tiếp tại sân vận động nhưng vẫn thu hút được hơn 1,8 triệu lượt người xem trực tuyến khi live stream trên nhiều nền tảng khác nhau như: Fanpage của Noo Phước Thịnh, Fanpage của FunRing, MobiFoneTV, mMusic, FPT Play, YouTube... Bà Mỹ Trang - phó giám đốc Công ty Mỹ Thanh, đơn vị đi đầu trong live stream các sô ca nhạc - cho hay: “Năm 2017 live stream sô ca nhạc sẽ tiếp tục được ưa chuộng bởi các nghệ sĩ đều muốn sử dụng phương thức này để lan tỏa các buổi biểu diễn của mình”.

