Xập xình ca nhạc truyền hình

Bài hát hay nhất, Hoán chuyển bất ngờ, Khởi đầu ước mơ, Nhạc hội song ca đều là những sân chơi ca nhạc mới trên truyền hình, nhận được sự quan tâm của khán giả ngay những ngày đầu lên sóng - Ảnh: QUANG ĐỊNH, NVCC

Những cuộc chơi mới này đang thu hút không chỉ những người vô danh mà còn rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi, kéo theo đó là những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc khó tính. Những người từng “nói không” với truyền hình thực tế cũng hào hứng nhảy vào với niềm tin đây có thể là một cách để thị trường ca nhạc chuyên nghiệp hơn.

“Những chương trình truyền hình thực tế hay game show ca hát lâu nay cho thấy một lỗ hổng rất lớn là đầu ra cho thí sinh sau cuộc thi Nhạc sĩ HUY TUẤN

Lật ngược thế cờ và “đầu ra” đáng mơ ước

Từ hai năm qua, những format (định dạng) “bom tấn” du nhập từ trời Tây như: Vietnam Idol, The Voice, The X-Factor, The Winner is... đã mất dần sức hút. Thực tế cũng cho thấy từ các sân chơi này, có rất nhiều thí sinh chỉ “sáng” trong mùa giải, còn sau đó số người có thực lực, trụ lại được với nghề không đáng là bao.

Những sân chơi đó khi chào sân đều “mang tiếng” là tìm kiếm những nhân tố triển vọng cho thị trường âm nhạc, giúp thị trường thêm nhộn nhịp nhưng kết quả phần lớn lại không như mong đợi. Tài năng thực thụ từ các sân chơi này không quá nhiều, ngược lại khủng hoảng thừa các format tìm kiếm tài năng ca hát đã khiến thị trường biểu diễn thêm ảm đạm.

Thị trường âm nhạc qua màn ảnh nhỏ là một thị trường không thực, nơi tất cả đều đã được “lập trình”, được sắp đặt để “mua vui” cho người xem. Nó là một trò chơi. Vậy nên khi thoát khỏi trò chơi đó, rất hiếm “người chơi” có thể sống còn ở môi trường làm nghề đầy khắc nghiệt.

Phạm Anh Duy một trong những ứng cử viên sáng giá của cuộc thi Khởi đầu ước mơ, quán quân sẽ được công bố vào tối 29-12 - Ảnh: MOV

Nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định: “Phần lớn các thí sinh nổi bật, có giải cao, sau khi rời cuộc thi tìm kiếm tài năng sẽ rơi vào khủng hoảng bởi suốt thời gian thi họ được cả một êkip hùng hậu, là những người giỏi nghề “đắp” vào họ tất cả mọi thứ và họ chỉ cần trình diễn. Bước ra khỏi cuộc thi, thiếu đi êkip giỏi bên mình, họ sẽ hụt chân, chán nản, không biết tiếp tục con đường của mình thế nào”.

Nhìn ra lỗ hổng này sau nhiều lần ngồi ghế giám khảo hay giữ vị trí giám đốc âm nhạc của nhiều cuộc tìm kiếm tài năng ca hát, nhạc sĩ Huy Tuấn viết format chương trình thuần Việt với tên gọi Khởi đầu ước mơ - Dream high (kênh HTV7) với mục tiêu làm bệ đỡ cho thí sinh bước ra thị trường ngay sau khi rời khỏi cuộc thi.

Chương trình là sự cạnh tranh giữa ba đội chơi gồm ba nhà sản xuất âm nhạc: Đỗ Hiếu, Khắc Hưng và Hoàng Touliver. Cả ba sẽ chọn lựa thí sinh phù hợp để cùng hợp tác ra mắt sản phẩm và cạnh tranh nhau. Như vậy cuộc chơi này không chỉ tìm kiếm giọng ca tài năng mà còn “đưa ra ánh sáng” những nhà sản xuất âm nhạc trẻ, đang dần làm chủ thị trường.

Kết hợp nhà sản xuất với thí sinh cũng chính là ý tưởng của Sing my song - Bài hát hay nhất (kênh VTV3). Cao hơn một bậc, thí sinh của chương trình này phải là người có khả năng sáng tác và thể hiện tốt sáng tác của mình.

Họ cũng sẽ lựa chọn các nhà sản xuất (Đức Trí, Lê Minh Sơn, Giáng Son, Nguyễn Hải Phong) để đồng hành khi đã “được chọn” để cho ra những tác phẩm âm nhạc mới, hội đủ cả tính thương mại lẫn nghệ thuật. Thử thách của chương trình, theo nhạc sĩ Đức Trí, là “khắc nghiệt” nhưng cần cho một tương lai khá sáng của nhạc Việt.

Và người ta đang hi vọng những sân chơi thế này sẽ khiến các nhân tố tỏa sáng trong cuộc thi có thể vững bước trên con đường mà mình đã chọn, “kích hoạt” được một thị trường đang trơ ì.

Đủ kiểu định dạng mới mẻ

Ngoài ca khúc, ca sĩ, nhà sản xuất... việc thu âm mới một ca khúc cũ, hát lại một ca khúc cũ (cover) ở nhiều phiên bản khác nhau cũng giúp thị trường âm nhạc thêm tươi vui.

Vậy nên, trong công cuộc đa dạng hóa các chương trình ca nhạc truyền hình này, không thể thiếu một format dành cho những bản cover mà Phiên bản hoàn hảo (Cover Star) sắp ra mắt vào tháng 4-2017 là một ví dụ.

Đầu tháng 12-2016, The mash up - Hoán chuyển bất ngờ cũng đã lên sóng. Tuy format hoàn toàn khác nhau nhưng Hoán chuyển bất ngờ cũng giống Hãy nghe tôi hát (đang ghi hình mùa 2) khi không phải là cuộc tìm kiếm giọng ca mới.

Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và con trai Khôi Nguyên (Trê Phi) tham gia Hát cùng mẹ yêu (20g30 thứ Ba hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 3-1-2017) - Ảnh: K-Media

Cả hai chính là sân chơi, nơi giao lưu học hỏi giữa các giọng ca trẻ và giọng ca gạo cội, mang đến những sáng tạo mới, những cái nhìn mới về các ca khúc hay thể loại âm nhạc xưa và nay.

Và có vẻ, một giọng ca nổi tiếng kèm một giọng ca vô danh của Nhạc hội song ca (trên kênh HTV7 từ ngày 25-12) sẽ mang đến nhiều phấn khích cho bạn yêu nhạc Việt khi phiên bản gốc tại Hàn Quốc (Duet Song Festival) đang là chương trình ca hát trên truyền hình ăn khách nhất.

Dù mới lên sóng nhưng sân chơi này đã khiến “ngõ vắng bỗng xôn xao” khi ca sĩ thần tượng Yesung (thành viên nhóm Super Junior) đến Việt Nam ghi hình cho tập đầu tiên. Đại diện Công ty Bee Ads - đơn vị sản xuất Nhạc hội song ca - dự báo về xu hướng thi ca hát truyền hình sắp tới:

“Ngoài thưởng thức những format đình đám, thời thượng hay những cuộc thi nặng tính học thuật, chúng tôi hiểu bạn yêu ca hát vẫn có nhu cầu tham gia các sân chơi ca hát vừa sức mình”. Có vẻ dự đoán này không sai khi Công ty truyền thông Khang cũng vừa hé lộ format mới: Hát cùng mẹ yêu (kênh HTV7, từ ngày 3-1-2017) với sáu cặp thi mẹ hoặc con trai là nghệ sĩ.

Hát là phụ, vui - bất ngờ là chính Giọng ải giọng ai hiện là gameshow thi ca hát trên truyền hình VN được xem nhiều nhất trên Youtube - Ảnh: DQMedia Tháng 11-2016, Giọng ải giọng ai lên sóng (kênh HTV7) và lập tức trở thành game show thi ca hát trên truyền hình VN được xem nhiều nhất trên YouTube. Luật chơi có vẻ đơn giản, vòng thì đoán ai là người hát hay, vòng thì đoán ai là người hát dở thông qua một số thông tin từ nhà sản xuất. Nhưng đoán trúng lại là chuyện không hề dễ và người chơi lẫn người xem đã nhiều phen cười lăn khi người được đoán hát hay thì “hát như bò rống”, còn người được đoán là hát dở thì hát không thua gì danh ca. Tính vui nhộn, bất ngờ của Giọng ải giọng ai sẽ tiếp nối trong Mặt nạ ngôi sao (kênh HTV7, từ ngày 4-1-2017). Người chơi là những nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên... đeo mặt nạ lên hát. Ai bị loại thì phải gỡ bỏ mặt nạ và hát một bài tạm biệt chương trình. Ai giữ được danh tính đến phút cuối sẽ là “vua mặt nạ”.

QUỲNH NGUYỄN