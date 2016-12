​Xem phim ngắn Dù chỉ là của quán quân Cặp đôi hoàn hảo

Dương Hoàng Yến trong phim ngắn Dù chỉ là - Ảnh: NVCC

Dù chỉ là có thời lượng hơn 10 phút do đạo diễn Kawaii Nguyễn Tuấn Anh, người từng thực hiện một số MV như: On and on (Phương Vy), Ngốc (Hương Tràm), Đâu phải em chưa từng - Từ nay về sau (Trịnh Thăng Bình), Trong (Thu Hằng)…

Nội dung bài hát do Dương Hoàng Yến thể hiện chính là lời kể về câu chuyện tình xảy ra tại Đà Lạt. Đó những cảm xúc, rung động xoay quanh hai nhân vật là Phương Anh Đào - một cô gái xinh xắn, làm việc tại một khách sạn ở thành phố ngàn hoa và Duy - một anh chàng điển trai, thu hút.

Ngay khi bước chân vào khách sạn mà Phương Anh Đào đang làm việc, Duy đã khiến cô nàng say đắm. Giữa lúc tình cảm của cả hai chớm nở, cô gái mang hi vọng tràn đầy vào một mối tình đẹp thì đó cũng là lúc một bí mật mới được hé lộ…

Sau khi tung ra phim ngắn ca nhạc vào 20g tối 21-12, những đoạn lời trong bản nhạc đượm buồn Dù chỉ là đã được nhiều khán giả trích dẫn, chia sẻ trên mạng xã hội, ví dụ như: “Người ta thường nói yêu là chết trong lòng một chút, mà em lại thấy yêu là trái tim này vỡ vụn”, “Dù chỉ là một ánh mắt, cũng khiến cho tâm hồn em nhớ nhung khôn nguôi”…

Dương Hoàng Yến cho biết có gần 60 người tham gia thực hiện sản phẩm âm nhạc này. “Những ngày quay tại Đà Lạt, thời tiết thất thường, trời mưa lạnh, khiến cho đoàn quay gặp không ít trở ngại. Ban đầu Yến lo lắng vì số tiền bỏ ra đã ra đã quá lớn, thêm một ngày là chi phí đội thêm rất nhiều. Sang đến ngày thứ hai thì Yến kiệt sức. Động lực duy nhất khi đó là phải thực hiện thật sự chỉn chu tác phẩm này”.

Bản ballad Dù chỉ là trong phim do Khắc Hưng sáng tác. Nhạc sĩ sinh năm 1992 cho biết, anh viết bài hát này xuất phát từ những cảm xúc, chiêm nghiệm trong cuộc sống của chính mình.

Xem phim ngắn Dù chỉ là với tiếng hát Dương Hoàng Yến:

DANH ANH