Thần đồng Evan Le cùng 40 nghệ sĩ trình diễn tại phố đi bộ

TTO - Xuân yêu thương sẽ diễn ra vào các ngày 22, 23 và 24-12 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự trình diễn của Thanh Bùi, nghệ sĩ piano nhí Evan Lê, tay trống nhí Trọng Nhân, Thụy Bình (Top 4 The Voice Kids)... và hơn 40 nghệ sĩ.

Evan Le chơi đàn trong phòng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nghệ sĩ Thanh Bùi từng chia sẻ: “Cuộc sống của ai cũng có những vấn đề, cuộc đời mỗi người đều có những khó khăn. Chính lúc ấy, điều chúng ta cần là một chút yêu thương, là những gì chân thành, là một điều gì đó khiến chúng ta cảm thấy mình được truyền cảm hứng. Chỉ cần một khoảnh khắc đó thôi chúng ta đã có thể thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách bản thân đối mặt với vấn đề”.

Đó chính là ý tưởng của chiến dịch A little love - Xuân yêu thương. Mỗi người sẽ chia sẻ “một chút yêu thương” để cùng làm nên “một tình yêu lớn” cho tất cả mọi người. Mỗi một đêm Xuân yêu thương sẽ có chủ đề khác nhau.

Đêm 22-12 sẽ là Những câu chuyện tự hào, kể cho người xem dòng chảy của Việt Nam từ những năm tháng đấu tranh gian khổ đến một Việt Nam đang trên đà phát triển qua phần trình diễn của: NSND Trần Hiếu, NSƯT Thanh Thúy, Thanh Bùi, Ngọc Tuyền, Anh Bằng, Hoàng Tú, Duy Linh, Hoàng Quyên, Cho Hae Ryong, Bích Ngọc, Võ Hạ Trâm...

Đêm 23-12 với chủ đề Xuân yêu thương sẽ khơi gợi lên những cảm xúc tươi đẹp của tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ qua các tiết mục của Hiền Thục, Thanh Bùi, Triệu Yên, Ngọc Tuyền, Vũ Cát Tường, Lân Nhã, Võ Hạ Trâm, SOUL CLUB, Bá Vương...

Và đêm 24-12 sẽ khép lại chuỗi sự kiện với chủ đề Mùa xum vầy. Đêm diễn có sự tham gia của: Thanh Bùi, thần đồng piano người Mỹ gốc Việt Evan Lê, Quán quân Vietnam’s Got Talent Trọng Nhân, Thuỵ Bình (Top 4 The voice kids), Hoàng Quyên, Bích Ngọc, Ngọc Tuyền, nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh, Duy Linh, Tuấn Khanh (Microwave), SOUL CLUB, Bá Vương, nhóm The Young Lyricist…

Q.N.