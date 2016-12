Michael Learns To Rock: 28 năm vẫn vẹn một tình yêu!

Ba thành viên của MLTR gồm ca sĩ chính Jascha Richter, trống Kare WanWanscher và guitar Mikkel Lentz (từ trái qua) trong đêm nhạc tối 21-12 - Ảnh Gia Tiến

Quả thật Sky Connection là một đêm của ký ức, cảm xúc, sự thời thượng và sức trẻ. Nếu không còn trẻ, người ta sẽ không thể đứng gần bốn tiếng gào thét lạc giọng, hát theo, vỗ tay, khuấy động cùng các “thần tượng”. Nhưng điều thú vị của đêm nhạc này là dù khán giả xem show ở lứa tuổi nào cũng cảm thấy mình không bị lạc lõng giữa hơn 25.000 khán giả xung quanh.

Bởi nếu Sơn Tùng MTP, nhóm nhạc nữ Wonder Girls làm thỏa lòng những tín đồ âm nhạc trẻ, thì Michael Learns To Rock (MLTR), Thu Minh đã mang đến những màn trình diễn đẳng cấp và ấn tượng cho những khán giả “có tuổi” và khó tính hơn.

Khán giả chật cứng sân vân động Quân khu 7 tối 21-12 - Ảnh Gia Tiến

MLTR không để khán giả chờ đợi quá lâu cho sự xuất hiện của mình. Họ có mặt ngay từ đầu chương trình, trên sân khấu, bằng lời thú nhận dễ thương: “"MLTR ở Sài Gòn. Lần đầu tiên trong suốt 19 năm trình diễn của chúng tôi" (năm 1997, MLTR từng sang VN trình diễn hai đêm tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ Hà Nội – PV).

Ba "anh già gân" của hơn hai thập kỷ trước từng làm "run rẩy" trái tim của biết bao thiếu nữ bằng những bản tình ca ngọt ngào như rót mật vào tai, nay đứng đó bằng xương bằng thịt trên sân khấu!

MLTR ùa xuống sân khấu bắt tay người hâm mộ tại Sài Gòn - Ảnh Gia Tiến

Và Sleeping Child là ca khúc đầu tiên mà MLTR chọn biểu diễn! "Tôi muốn nghe các bạn hát!" - Jascha Richter, ca sĩ chính của MLTR, kêu gọi, và quả thật không một người Việt Nam yêu nhạc quốc tế nào lại không thuộc hoặc không biết một ca khúc nào đó của ban nhạc Đan Mạch huyền thoại này.

Để rồi sau đó, Love will never lie, The actor, I'm gonna be around, Out of the blue, 25 minutes, Paint my love, Complicated heart, Breaking my heart… lần lượt vang lên trong ký ức và hoài niệm của những khán giả thế hệ 7X, 8X đời cuối.

Giây phút bùng nổ nhất là khi Jascha Richter chạy thẳng xuống sân khấu để đến gần với các khán giả và ngồi lặng lẽ vào chiếc ghế đã đặt sẵn cho anh, cùng lúc vừa chơi piano vừa thể hiện ca khúc Naked like the moon.

Kể từ giây phút đó, sân khấu đã được chuyển hẳn xuống lối đi. Cả ban nhạc đã không ngại bắt tay, ca hát cùng khán giả Sài Gòn. Và cuối cùng, Take me to your heart - ca khúc đã thổi bùng ngọn lửa cuồng nhiệt lên đến cực đỉnh. MLTR đã giã từ khán giả bằng bản That's why ngọt ngào hơn bao giờ hết, bản nhạc được gần như cả sân vận động "gào" lên theo...

Ca sĩ chính kiêm nhạc công keyboard của MLTR Jascha Richter - Ảnh Gia Tiến

Tay trống Kare Wanscher của MLTR - Ảnh Gia Tiến

Nhạc công chơi guitar Mikkel Lentz điển trai một thời của MLTR - Ảnh Gia Tiến

Dường như thời gian chỉ để lại dấu vết trên gương mặt của các chàng điển trai ngày nào, còn giọng hát của họ thì không gì có thể thay đổi được!

Thành lập vào mùa xuân năm 1988, Michael Learns To Rock, thường được gọi với cái tên đơn giản MLTR, ra đời trong một trường trung học ở Aarhus, Đan Mạch. Các thành viên sáng lập nhóm gồm ca sĩ kiêm nhạc công keyboard, Jascha Richter, tay trống Kåre Wanscher và nhạc công chơi guitar Mikkel Lentz.

Ngoài MLTR, các cô gái trẻ trung của Wonder Girls đến từ Hàn Quốc cũng đã mang đến những phút giây hào hứng với những bản hit của mình, trong đó không thể không nhắc đến giai điệu và vũ đạo của ca khúc Nobody.

Tuy vậy, sự "thay máu" thành viên với bộ sậu mới tinh của nhóm nữ này đã không còn làm khán giả thích thú như lần Wonder Girls "xịn" đến Việt Nam và trình diễn bốn năm trước.

Wonder Girls xinh đẹp và nhảy bốc lửa - Ảnh Gia Tiến

Thu Minh cháy hết mình trong đêm nhạc Sky Connection tối 21-12 - Ảnh Gia Tiến

Thu Minh mở đầu đêm nhạc hội Sky Connection bằng một ca khúc quen thuộc Hello Vietnam và tiếp tục thể hiện phong cách “diva” qua bản mashup Sau tất cả, Vũ điệu cồng chiêng, You are my destiny… Nhưng có lẽ cuồng nhiệt nhất là khi nữ ca sĩ kết hợp với Sơn Tùng MTP trong liên khúc Em của ngày hôm qua và Bay - hai bản hit của cô và Sơn Tùng.

Thu Minh kết đôi với Sơn Tùng MTP khuấy đảo không khí đêm nhạc - Ảnh Gia Tiến

Dù xuất hiện cuối chương trình, nhưng ca sĩ gốc Thái Bình vẫn cho thấy sức hút không thể chối bỏ từ anh khi các “sky”- tên gọi fan của Sơn Tùng “sôi sục” với Chúng ta không thuộc về nhau, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua… Sau khi chia tay với ông bầu Quang Huy, Sơn Tùng vẫn cho thấy sức nóng của mình không hề “thuyên giảm” dù đứng một mình hay dựa vào ai.

Sơn Tùng MTP vẫn là cái tên hút fan số 1 Việt Nam hiện nay - Ảnh Gia Tiến

MINH TRANG