Ngắm Mùa xuân phú quý của NTK Hồ Trần Dạ Thảo

TTO - Nhà thiết kế thời trang Hồ Trần Dạ Thảo vừa cho ra mắt bộ sưu tập thời trang Mùa xuân phú quý lấy cảm hứng từ những chuyến đi New York, Paris, London, Ấn Độ, Singapore…

Thiết kế vẽ và in 3D độc đáo, đậm phong cách của TSafari trong BST Mùa xuân phú quý

Hồ Trần Dạ Thảo nói cô muốn dành những bất ngờ mùa xuân cho người phụ nữ của thời đại mới trong bộ sưu tập Mùa xuân phú quý ra mắt nhân dịp khai trương Ngôi nhà sáng tạo TSafari Galleria.

Đây là bộ sưu tập đậm chất Á đông trong từng thiết kế với chất liệu dệt chỉ vàng, thêu kết 3D, lụa sợi in... lấy cảm hứng từ những chuyến đi New York, Paris, London, Ấn Độ, Singapore… và được biểu diễn kèm trang sức ngọc trai Circle of love tinh tế.

NTK Hồ Trần Dạ Thảo (giữa, đeo kính) trong buổi ra mắt BST mới và khai trương TSafari Galleria NTK Hồ Trần Dạ Thảo - Giám đốc sáng tạo Tsafari và Tsafari Galleria - từng đoạt giải nhất Mercedes Benz Thời trang châu Á 2004, Giải nhất Doanh nhân thời trang trẻ 2008, Giải thưởng Australian Alumni về Văn Hoá, Truyền thông và Nghệ thuật 2014. Sau 10 năm xây dựng thương hiệu thời trang riêng TSafari, NTK Hồ Trần Dạ Thảo tiếp tục gầy dựng TSafari Galleria (16 Nguyễn Trãi, Q.1) thành một điểm đến tham quan, thưởng thức và mua sắm. Hiện tại, tại tầng 2 của TSafari Galleria cũng đang trưng bày những tác phẩm tranh giấy dó ngẫu hứng về Sen của hoạ sĩ Đỗ Đức - Hà Nội.

Ngắm một số mẫu Mùa xuân phú quý của NTK Hồ Trần Dạ Thảo:

Q.N. - Ảnh: QUANG ĐỊNH