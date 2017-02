CEO Exxon Mobil chính thức làm ngoại trưởng Mỹ

Ông Rex Tillerson tuyên thệ nhậm chức ngoại trưởng Mỹ trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng - Ảnh chụp màn hình

Với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống, chiếc ghế ngoại trưởng Mỹ đã chính thức thuộc về cựu CEO của Exxon Mobil Rex Tillerson.

Cụ thể theo Reuters, trong phiên bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ ngày 1-2 (giờ Mỹ), trong số những người bỏ phiếu ủng hộ ông Tillerson có 52 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa (bằng tất cả số ghế đảng này có được trên tổng số 100 ghế), 3 thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ và 1 thượng nghị sĩ độc lập.

Toàn bộ 43 phiếu chống thuộc về phe Dân chủ, riêng thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons không bỏ phiếu.

Buổi lễ tuyên thệ ngắn gọn của tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson diễn ra tại Nhà Trắng ngay sau đó dưới sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence.

Buổi lễ tuyên thệ của tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Nhà Trắng - Nguồn: YouTube

Sự thân thiết giữa ông trùm của Exxon Mobil với giới lãnh đạo Nga, cùng việc thiếu kinh nghiệm trong quan hệ quốc tế và quan điểm nới lỏng lệnh trừng phạt Nga đã dẫn tới không ít cuộc tranh cãi giữa phe Dân chủ và Cộng hòa.

Việc thượng viện phê chuẩn ông Tillerson - một doanh nhân có quan hệ làm ăn mật thiết với Nga - được xem là một chiến thắng nữa của chính quyền Donald Trump. Trước đó, đã phải rất chật vật để ông Tillerson nhận được cái gật đầu của Ủy ban Đối ngoại thượng viện Mỹ.

Kết quả ngày 1-2 tại thượng viện đã chỉ ra sự khác biệt và phản ánh niềm tin của các nhà lập pháp Mỹ. Người tiền nhiệm gần đây nhất của ông Tillerson là ông John Kerry - một người của Đảng Dân chủ, nhận được tới 94 phiếu thuận và chỉ có 3 sự chống đối tại thượng viện.

Hay như bà Condoleezza Rice - ngoại trưởng thuộc Đảng Cộng hòa cuối cùng được đề cử cách đây tám năm, cũng nhận được cái gật đầu của 85 thượng nghị sĩ.

Như một trò chơi có tổng bằng 0, chiến thắng của Đảng Cộng hòa là sự thất bại của phe Dân chủ tại thượng viện bất chấp các nỗ lực ngăn cản và trì hoãn việc phê chuẩn.

Luận điểm chính của phe Dân chủ là muốn có thêm thời gian để chất vấn ngoại trưởng đề cử Rex Tillerson về lệnh cấm nhập cảnh gần đây của Tổng thống Trump - điều gây nên sự phẫn nộ, hỗn loạn và hoang mang tại nhiều nơi trên thế giới.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, theo Reuters, thượng viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số đã phê chuẩn 6 người do ông Trump đề cử, trong đó có các vị trí quan trọng như Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng An ninh nội địa, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc.

Trước đó, nỗ lực tẩy chay của Đảng Dân chủ để trì hoãn việc thông qua Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế do ông Trump đề cử tại hai ủy ban tương ứng của thượng viện đã thành công cốc. Cả hai ủy ban này đã thông qua hai chức danh được đề cử mà không có sự hiện diện của bất kỳ thượng nghị sĩ Dân chủ này, đẩy quá trình phê chuẩn lên phiên bỏ phiếu toàn thượng viện.

Thất thế trong việc ngăn cản các vị trí quan trọng đã đẩy Đảng Dân chủ dồn sự tập trung vào cả những vị trí rất ít khi được xem là trọng tâm tranh luận tại thượng viện như bộ trưởng Giáo dục, bộ trưởng Lao động.

Là một nhà kinh doanh và nhà đàm phán giàu kinh nghiệm, tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có hơn 40 năm làm việc tại Exxon Mobil, từng đi nhiều quốc gia và có mối quan hệ khá tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Dưới trướng của ông, Exxon đã liên doanh với tập đoàn dầu khí nhà nước Rosneft và hỗ trợ nhiều chương trình y tế, phúc lợi xã hội tại nước Nga. Năm 2013, ông Tillerson nhận được Huân chương hữu nghị nước Nga và đã nhiều lần chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga, theo tờ New York Times.

DUY LINH