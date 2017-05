Côn đồ xông vào bệnh viện chém đứt khí quản bệnh nhân

Theo thông tin từ bệnh viện, thời điểm đó, kíp trực của Khoa Cấp cứu đang tiếp nhận một bệnh nhân nam bị thương ở đầu do bị chém, thì có khoảng 20 người cầm theo hung khí xông vào bệnh viện, khống chế bảo vệ và các thầy thuốc, chém đứt khí quản bệnh nhân này.

Theo ông Bùi Văn Lệnh, phó giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, ngay sau khi tình huống bất ngờ xảy ra, các thầy thuốc đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu.

Đến trưa 7-5, ông Lệnh cho hay tính mạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

“Tuy nhiên chúng tôi không biết côn đồ có còn quay lại nữa không”- ông Lệnh cho biết.

Hiện camera của bệnh viện còn lưu toàn bộ vụ việc, Bệnh viện cũng đã báo công an phường Trung Tự, quận Đống Đa và các cơ quan chức năng.

Xác nhận với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa, cho biết ngay sau vụ việc xảy ra, Công an phường đã tổ chức lực lượng đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm công tác đảm bảo an ninh trật tự đồng thời thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Trung Tự cũng đã báo cáo toàn bộ vụ việc lên Công an quận. Hiện Công an quận Đống Đa đã giao cho một phó trưởng Công an quận trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng phối hợp cùng Công an phường tổ chức khoanh vùng, truy bắt các đối tượng gây ra vụ náo loạn, chém người trong Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

"Công an đang lên phương án chia làm nhiều mũi để tổ chức truy bắt các đối tượng trong thời gian nhanh nhất, khi nào có kết quả sẽ cung cấp thông tin cụ thể", một lãnh đạo công an phường Trung Tự cho biết.

L.ANH - T.HOÀNG