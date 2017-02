Chen nhau vào viện... dịp tết 

160 người chết vì tai nạn giao thông Theo tổng hợp của Bộ Y tế từ các cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc, trong 6 ngày tết (tính đến ngày 1-2) có tới 160 người tử vong do tai nạn giao thông (số này bao gồm cả những người tử vong trước khi đến bệnh viện). Số người bị tai nạn do pháo nổ tăng rất mạnh: có tới 150 người phải vào viện vì tai nạn pháo nổ trong dịp tết, tăng trên 50 người so với tết 2016. Các bệnh viện cũng tiếp nhận điều trị những ca bệnh hi hữu như Bệnh viện E tiếp nhận một người ở Hà Nội uống nhầm rượu xoa bóp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang mổ cấp cứu thành công lấy con dao đâm xuyên gáy cho một nam thanh niên 19 tuổi.