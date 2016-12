10.000 bước chân chống béo phì, bệnh mạn tính 

Thủ tướng Thái buộc công chức tập thể dục Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vừa ban bố chính sách quy định việc tập thể dục của viên chức nhà nước, theo đó cán bộ công chức phải tham gia tập thể dục vào mỗi thứ tư hằng tuần, từ 3g30 - 4g30 chiều, bắt đầu từ ngày 30-11. Theo báo Bangkok Post, chính sách này được đưa ra sau khi thủ tướng Thái nghe báo cáo tại một hội nghị quốc tế về hoạt động thể chất trước đó. Báo cáo cho biết người dân Thái Lan, cả già lẫn trẻ, đều dành nhiều giờ trong ngày cho các hoạt động ít mang tính vận động, đặc biệt là xem tivi và mê mẩn smartphone. “Sức khỏe của các bạn sẽ được cải thiện, đồng thời đây cũng là cơ hội quý báu cho các bạn thực hiện nhiệm vụ của mình đối với đất nước”, báo The New York Times trích lời kêu gọi của Thủ tướng Prayuth. Ngày 21-12 vừa qua, Thủ tướng Prayuth cũng lãnh đạo một nhóm cán bộ công chức và nhân viên Tòa nhà Chính phủ tiến hành buổi tập thể dục hằng tuần lần thứ 5. Buổi tập bắt đầu bằng một bài khởi động, trước khi người tham gia bước vào bài tập aerobic dài 15 phút dưới sự hướng dẫn của cán bộ từ Cơ quan Thể thao Thái Lan. Sau đó thủ tướng còn chơi bóng bàn với cán bộ Bộ Văn hóa và phóng viên. Sáng kiến của thủ tướng Thái Lan nhận được sự ủng hộ của WHO. Theo Văn phòng thông tin quốc gia Thái Lan, tiến sĩ Margaret Chan - tổng giám đốc WHO - gửi lời chúc mừng Thủ tướng Thái Prayuth Chan-ocha trong việc phát động sáng kiến tập thể dục cho công chức. NGỌC ĐÔNG