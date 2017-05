Phạt tù 5 bị cáo chặn xe 'xin đểu'

Các bị cáo được lực lượng công an áp giải về trại giam - Ảnh: Trần Nguyên

Theo hồ sơ vụ án, để có tiền tiêu xài, các bị cáo gồm: Chiêm Linh Tâm (18 tuổi, ngụ khóm Trà Kha, phường 8, TP. Bạc Liêu), Phạm Ngọc Quý (23 tuổi, ngụ phường 8, TP. Bạc Liêu), Võ Văn Sự (18 tuổi, ngụ phường 8, TP. Bạc Liêu), Lê Hoàng Long (17 tuổi, phường 3, TP. Bạc Liêu), Tăng Đại Niên (18 tuổi, ngụ phường 8, TP. Bạc Liêu) đã rủ nhau “lên cầu chặn xe xin tiền”.

Khoảng 3h sáng ngày 12-5-2016, thấy anh Danh Hơn điều khiển xe gắn máy 94AC 001.03 chạy hướng Ngã Năm Tượng đài Chiến Thắng về cầu Dần Xây, Long cầm cây, Sự cầm dao tự chế chặn lại.

Do bị bất ngờ nên anh Hơn dừng xe, lúc này Niên giơ cây dọa đánh anh Hơn. Thấy các đối tượng cầm hung khí nên anh Hơn hoảng sợ lấy 450.000 đồng trong túi quần đưa cho Niên rồi dẫn xe đi.

Sau khi chặn xe lấy tiền anh Hơn, các bị cáo tiếp tục chặn xe "xin tiền" anh Trịnh Út Kỳ nhưng anh Kỳ không đồng ý. Niên đã dùng cây đánh vào vai anh Kỳ. Do chỉ có một mình, anh Kỳ đành lấy bóp có 1.500.000 đồng và các giấy tờ tùy thân đưa cho Niên.

Chưa thỏa mãn, nhóm này lục lấy của anh Kỳ một điện thoại di động. Sau đó phát hiện có lực lượng công an tuần tra, cả nhóm bỏ chạy.

Anh Hơn và anh Kỳ đã đến Công an phường 8, TP. Bạc Liêu trình báo sự việc. Do biết công an điều tra nên từ ngày 13 đến 14-6-2016, các bị cáo Quý, Niên, Long, Sự đã đến Công an TP. Bạc Liêu đầu thú.

Sau khi nghị án, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Võ Văn Sự 6 năm tù, Phạm Ngọc Quý 5 năm tù, Chiêm Linh Tâm 3,6 năm tù, Lê Hoàng Long 2,6 năm tù, Tăng Đại Niên 3,6 năm tù.

TRẦN NGUYÊN