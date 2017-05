Khởi tố bị can cướp ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh

Nghi can Lê Lâm Hưng tại cơ quan công an - Ảnh: C.A.

Chiều 9-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Lâm Hùng (29 tuổi, kỹ sư điện, quê Hưng Yên) - nghi can đã cướp gây vụ cướp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh thị xã Duyên Hải.

Hùng bị khởi tố về tội cướp tài sản.

Như Tuổi Trẻ thông tin, khoảng 16h30 ngày 26-4, chi nhánh Vietcombank thị xã Duyên Hải đang vào giờ chuẩn bị kết thúc giao dịch.

Trong lúc 6 nhân viên tại phòng giao dịch đang làm việc thì một người đàn ông bịt kín mặt, tay cầm khẩu súng ngắn từ ngoài bước vào, dí dúng đe dọa nhân viên ngân hàng buộc họ phải đưa tiền.

Trong ít giây, nhân viên ngân hàng đã lấy tiền từ trong két sắt bỏ vào hai balô giao cho tên cướp.

Theo dữ liệu từ camera, từ khi tên cướp bước chân vào tới khi rời khỏi phòng giao dịch hoàn thành vụ cướp chỉ mất khoảng 90 giây. Thống kê của phía ngân hàng, tên cướp đã lấy gần 1,6 tỉ đồng và 39.500 USD.

Sau một thời gian truy xét, lực lượng công an xác định Lê Lâm Hưng chính là nghi phạm thực hiện vụ cướp trên.

Các cán bộ của Bộ Công an và Công an Trà Vinh đang dẫn giải Lê Lâm Hưng đi thu hồi vật chứng

Khoảng 14h ngày 6-5, từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Trà Vinh đã tiến vào nơi làm việc của Hưng, đọc lệnh bắt khẩn cấp Hưng.

Ngay sau khi khai nhận hành vi phạm tội, Hưng đã đưa các cán bộ, trinh sát đi thu lại số tiền 39.500 USD Hưng cướp nhưng chưa kịp tẩu tán, tiêu xài. Riêng số tiền gần 1,6 tỉ đồng, Hưng đã dùng phần lớn để trả nợ do thua cá độ bóng đá từ trước và đưa một lượng tiền nhỏ cho em vợ tiêu xài.

Lời khai ban đầu của Hưng cho biết dù là kỹ sư điện, đang làm việc tại Ban quản lý dự án nhiệt điện Duyên Hải nhưng do ham mê cờ bạc, Hưng đã cá độ bóng đá và thua với số tiền lớn. Khi bị chủ nợ đòi tiền, đe dọa, Hưng đã nghĩ cách cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

