Đã bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Trà Vinh

TTO - Chiều 6-5, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết đã bắt giữ nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh. Nghi phạm là một kỹ sư đang làm việc tại một nhà máy nhiệt điện.

Nghi phạm vừa bị bắt - Ảnh: CA cung cấp

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Hình sự (C45) đang có mặt tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - nơi các trinh sát của C45 vừa bắt giữ nghi phạm cho biết: "Qua tài liệu điều tra và lời khai ban đầu của nghi phạm, xác định đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng là Lê Lâm Hưng - sinh năm 1988, là một kỹ sư và hiện đang làm việc tại một nhà máy tại khu vực nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải".

Bước đầu Lê Lâm Hưng đã khai nhận một mình thực hiện vụ cướp. Vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết, ngay sau khi vụ cướp xảy ra, C45 Bộ Công an, Công an tỉnh Trà Vinh và các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng liều lĩnh này.

Qua xác minh ban đầu, C45 và các lực lượng phối hợp xác định đối tượng trốn theo con đường độc đạo, di chuyển về phía Nhiệt điện Duyên Hải và khả năng cao là chưa trốn thoát khỏi khu vực này.

Ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy tên cướp chĩa súng yêu cầu nhân viên ngân hàng giao tiền

Lực lượng phối hợp của Bộ Công an và công an địa phương đã triển khai toàn bộ các cán bộ, trinh sát lão luyện nhất để tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm nghi phạm. Sau thời gian dài rà soát, khoanh vùng đối tượng qua các đặc điểm nhận dạng và hồ sơ nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được đối tượng, dần khép chặt vòng vây.

Khoảng 14g ngày 6-5, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm ngay trong nhà máy nhiệt điện Duyên Hải.

Nghi phạm được xác định là Lê Lâm Hưng, sinh ngày 6-8-1988, quê gốc ở Khoái Châu, Hưng Yên, hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, đăng ký tạm trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

Lê Lâm Hưng là kỹ sư điện, có trình độ đại học, hiện đang làm việc tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3.

Theo lời khai ban đầu, Hưng đã cất giấu số tiền cướp được ngay tại khu vực làm việc.

Đại tá Lê Văn Việt - giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đang có mặt tại hiện trường, cho biết công an tỉnh Trà Vinh cùng lực lượng Cục Hình sự (C45) Bộ Công an đang đi khám xét một số nơi lưu trú theo lời khai của nghi phạm để thu hồi những tang vật liên quan trong vụ cướp.

Theo đại tá Việt, tang vật thu được sau khi khám xét tại nơi làm việc của Hưng là 35.900 USD.

Quần áo lúc gây án đã bị Hưng xé bỏ. Riêng chiếc xe máy dùng làm phương tiện đi gây án, Hưng khai nhận mượn của một người bạn thân.

Lời khai ban đầu, Hưng cho biết, sau thời gian theo dõi hoạt động của ngân hàng, Hưng đã lên kế hoạch thực hiện vụ cướp táo tợn này. Hưng đã mua súng giả tại chợ Kim Biên, TP.HCM để làm hung khí gây án.

Hiện lực lượng Công an đã thu giữ được một số lượng lớn tiền tang vật mà Hưng cướp được và đang tiếp tục khám xét.

Lực lượng chức năng đang làm việc, khám xét nơi ở, làm việc của nghi phạm Hưng - Ảnh: Ngô Dũng

Các công nhân theo dõi lực lượng chức năng làm việc - Ảnh: Ngô Dũng

Số tiền bị Hưng lấy đi trong vụ cướp - Ảnh: CA cung cấp

Các cán bộ của Bộ Công an và Công an Trà Vinh đang dẫn giải Lê Lâm Hưng đi thu hồi vật chứng - Ảnh: CA cung cấp

Nghi phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA cung cấp

Vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh - Clip công an cung cấp

Anh Huỳnh Tấn Kiệt - người chạm mặt tên cướp, cho biết tên cướp đã cố tình chạy chậm, rất chậm sau khi gây án - Clip: MẬU TRƯỜNG

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 16h20 ngày 26-4, tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh thị xã Duyên Hải đã xảy ra vụ cướp. Thời điểm này trong phòng giao dịch có 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) và một nhân viên bảo vệ bên ngoài. Các nhân viên của ngân hàng Vietcombank đang kết toán, kiểm tra tiền để đưa vào kho quỹ. Lúc này có một nam thanh niên bịt mặt, trên tay cầm khẩu súng xông vào ngân hàng, khống chế uy hiếp đe doạ các nhân viên. Người này đưa 2 túi xách, buộc các nhân viên bỏ tiền vào bên trong. Ai chống cự bị đe doạ sẽ bắn. Hoảng sợ, nhân viên đã lấy tiền bỏ vào túi xách cho tên cướp. Sau đó nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn. Tổng số tiền bị cướp qua kiểm đếm và thống kê của ngân hàng là 1,580 tỉ đồng và 35.900 USD.

Thưởng nóng 20 triệu cho chuyên án bắt nghi phạm cướp ngân hàng Chiều 6-5, bà Dương Thị Ngọc Thơ - chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết chiều cùng ngày UBND thị xã Duyên Hải đã quyết định thưởng nóng cho ban chuyên án với số tiền 20 triệu đồng. “Vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn thị xã Duyên Hải, gây hoang mang dư luận. Việc lực lượng công an phá án nhanh, bắt được nghi phạm đã lấy lại niềm tin trong nhân dân là một chiến công xuất sắc” - bà Thơ nói. HOÀI THƯƠNG

GIA MINH - SƠN BÌNH