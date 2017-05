​Khởi tố vụ án cướp xe giám đốc điện nước Chợ Mới

Dư luận cho rằng ông Phong là lãnh đạo và là Bí thư Chi bộ mà lại bị cướp không trình báo nên đã vi phạm nghiêm trọng luật tố giác tội phạm

Ngày 4-5, Thượng tá Nguyễn Văn Bằng - Phó Trưởng Công an huyện Chợ Mới, cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phúc, 21 tuổi và Nguyễn Trường Chinh, 32 tuổi, cả hai đều ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó ngày 28-4, gia đình của Chinh phát hiện trong nhà có chiếc xe lạ nên trình báo với cơ quan chức năng. Công an huyện Chợ Mới đã tiến hành thu giữ các tang vật có liên quan và mời Chinh đến trụ sở làm việc. Tại đây, Chinh đã khai nhận cùng với Phúc thực hiện hành vi cướp tài sản của người đi đường.

Cả hai khai nhận, vào khoảng 22h ngày 26-4, tại khu vực ấp 12, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, cả hai say rượu nên tìm người đi đường chặn xe cướp tài sản.

Lúc này, Phúc và Chinh thấy ông Lê Hoàng Phong, 47 tuổi, Giám đốc Xí nghiệp điện nước huyện Chợ Mới đang điều khiển xe mô tô BKS 67B1-219.37 nên chặn xe, kéo ông Phong ra khỏi xe.

Sau đó, 2 nghi phạm trên yêu cầu nạn nhân đưa hết tài sản mang theo trên người gồm 1 chiếc điện thoại và chiếc ví đựng 400.000 đồng.

Cướp xong, cả hai lên tỉnh Đồng Nai tìm cách bán xe nhưng không ai mua. Thấy khó tiêu thụ nên Chinh chạy xe về cất giấu tại nhà riêng.

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới cho rằng việc ông Phong vừa là lãnh đạo vừa là bí thư chi bộ mà không tố giác tội phạm khi tài sản mình bị cướp sẽ bị xử lý theo đúng quy định sau khi có kết luận cụ thể của Cơ quan điều tra.

Một nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết trước đó Phúc từng bị tuyên án 9 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản của người thân, sau khi ra tù được 6 ngày thì lại “ngựa quen đường cũ”.

BỬU ĐẤU