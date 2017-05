Giận trâu phá rẫy, xách dao chém đứt gân hàng loạt trâu

TTO - Do hoa màu của gia đình thường bị đàn trâu phá, Hà Văn Chỉnh đã dùng dao chém đàn trâu đứt gân chân khiến nhiều con không thể đi lại được.

Con trâu bị chém đứt gân chân tại hiện trường vụ án - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Sáng 2-5, nguồn tin từ công an huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan CSĐT công an huyện này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Chỉnh (35 tuổi, trú tại bản Khó, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Theo điều tra ban đầu của công an huyện Quan Hóa, ngày 26-4, công an huyện nhận tin báo về việc trên địa bàn bản Khó, xã Hồi Xuân vừa xảy ra vụ hủy hoại tài sản nghiêm trọng.

Nghi phạm đã dùng dao chém đứt gân nhiều con trâu trên đồi, gây hoang mang dư luận. Ngay sau đó, lực lượng chức năng ccông an huyện Quan Hóa đã nhanh chóng vào cuộc.

Sau nhiều ngày điều tra, công an huyện Quan Hóa xác định đàn trâu gồm 11 con bị chém là của bốn hộ dân ở bản Đanh, xã Thành Lâm, huyện miền núi Bá Thước (giáp ranh với huyện Quan Hóa).

Số trâu này được các hộ thả rông trong rừng, không có người trông coi. Khi đàn trâu trên di chuyển đến khu đồi rừng ở bản Khó, xã Hồi Xuân, đã vào phá hoại hoa màu của gia đình Hà Văn Chỉnh.

Làm việc với cơ quan công an, Chỉnh cho biết do hoa màu của gia đình thường bị đàn trâu phá hoại, quá bức xúc nên đã dùng dao đuổi, chém đàn trâu.

Trong số 11 con trâu bị chém, phần lớn đều bị chém vào chân, đứt gân không thể đi lại được. Những gia đình có trâu bị chém đứt gân (6 con) đành phải giết mổ, bán thịt.

HÀ ĐỒNG