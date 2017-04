Bộ Công an vào cuộc vụ 'Tan tác rừng Phú Yên'

Rừng phòng hộ tại xã An Phú, TP Tuy Hòa đã bị phá để làm sân golf - Ảnh: V.TRƯỜNG

Liên quan vụ Tan tác rừng Phú Yên mà Tuổi Trẻ đã thông tin, nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho biết UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn tiếp nhận đề nghị của Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an về việc phối hợp chỉ đạo trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ phát triển rừng.

UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo giao Sở NN&PTNT, Sở TN-MT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - đầu tư, Kho bạc Nhà nước và Công an tỉnh Phú Yên chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án khu du lịch cao cấp New City Việt Nam tại xã An Phú (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để cung cấp và làm việc với Cục Cảnh sát môi trường.

Ngày 24-4, Cục Cảnh sát môi trường có công văn đề nghị UBND tỉnh Phú Yên phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ xác minh có hay không sai phạm liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ phát triển rừng.

Ngày 26-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ các vấn đề báo Tuổi Trẻ phản ánh.

S.BÌNH