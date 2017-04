Bộ Công an rút đề xuất cấm dùng thiết bị ghi hình lén

Ngày 28-4, trao đổi với Tuổi Trẻ, Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an cho biết thời gian qua có nhiều ý kiến góp ý cho rằng một số nội dung của dự thảo Nghị định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình chưa hợp lý.

Một trong những nội dung của dự thảo nghị định gây tranh cãi tại khoản 3, Điều 4: “Chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng”.

Theo ông Quân, Bộ Công an đã thống nhất bỏ nội dung trên ra khỏi dự thảo Nghị định.

“Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp, ban soạn thảo thống nhất Nghị định chỉ điều chỉnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, những tổ chức và cá nhân nào đáp ứng điều kiện gì được kinh doanh chứ không quy định đối tượng nào mới được sử dụng”, ông Quân nói.

Ông Quân cho biết thêm ngoài nội dung trên, một số quy định trong dự thảo liên quan “nghiêm cấm cá nhân” sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình nguỵ trang để xâm phạm tới an ninh quốc gia, an toàn xã hội cũng được rút bỏ.

Hiện dự thảo Nghị định này đang được Bộ Tư pháp thẩm định và hoàn thiện báo cáo thẩm định trước khi trình Chính phủ.

Trước đó, ông Lê Đại Hải - Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp cũng khẳng định sẽ hoàn thiện thẩm định dự thảo này theo hướng xây dựng các điều kiện để được kinh doanh mặt hàng này, không quy định về việc đối tượng được sử dụng.

THÂN HOÀNG