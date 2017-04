Vụ cướp ở ngân hàng Vietcombank diễn ra trong 90 giây

TTO - Ngày 27-4, thượng tá Huỳnh Văn Khởi - trưởng Phòng tham mưu (PV11) kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh, đã thông tin chính thức về vụ cướp xảy tại Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

Theo kết quả điều tra, vào lúc 16h20 ngày 26-4, trong phòng giao dịch có 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) và một nhân viên bảo vệ bên ngoài. Các nhân viên của ngân hàng Vietcombank đang kết toán, kiểm tra tiền để đưa vào kho quỹ.

Lúc này, có 1 nam thanh niên bịt mặt, trên tay cầm khẩu súng xông vào ngân hàng, khống chế uy hiếp đe doạ các nhân viên. Người này đưa 2 túi xách, buộc các nhân viên bỏ tiền vào bên trong. Ai chống cự bị đe doạ sẽ bắn.

Hoảng sợ, nhân viên đã lấy tiền bỏ vào túi xách cho tên cướp. Sau đó nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn.

Anh Huỳnh Thanh Sang - nhân viên giao dịch Ngân hàng Vietcombank, người đối mặt trực tiếp với tên cướp kể lại: lúc đó anh đang ở quầy giao dịch số 1 thì cướp đẩy cửa bước vào. Nghi phạm chĩa súng vào người các nhân viên rồi hô lớn: “Cướp ngân hàng đây, cướp ngân hàng đây”.

“Tên cướp đưa 2 cái giỏ cho em rồi kêu để tiền vô đó. Nghi phạm khống chế tất cả các anh em trong phòng và chỉ súng vô từng người”, nam nhân viên này nói.

Lúc đó, các nhân viên rất hoảng sợ và làm theo yêu cầu vì tên cướp cầm súng trên tay và liên tục chĩa về phía mọi người cùng những lời đe dọa, nạt nộ.

“Ai mà nhìn nó (tên cướp), chống cự gì là nó hăm bắn. Tên cướp yêu cầu các nhân viên vô kho rồi đóng cửa lại. Còn hắn ta ra ngoài đề xe bỏ chạy”, anh Sang nói.

Theo thượng tá Khởi, tổng số tiền bị cướp qua kiểm đếm và thống kê của ngân hàng là 1,580 tỉ đồng và 35.900 USD.

“Nghi phạm gây án đi xe máy Yamaha Surius không rõ biển số. Gây án xong đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Sự việc xảy ra trong tích tắc, chỉ khoảng 2 phút đồng hồ. Nhiều nhân chứng xung quanh ngân hàng cho biết lúc cướp tiền từ ngân hàng ra tên cướp chạy xe một mình, không có nghi phạm thứ hai”, thượng tá Khởi cho biết thêm.

Sau khi xảy ra vụ cướp được khoảng 5 phút, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường. Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Công an thị xã Duyên Hải khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt hung thủ.

Theo camera của ngân hàng vụ cướp chỉ diễn ra trong 90 giây, kể từ lúc kẻ bịt mặt đột nhập và khống chế nhân viên cho đến khi rời khỏi hiện trường.

