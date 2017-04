Uy hiếp khống chế tại ngân hàng, cướp hơn 2 tỷ đồng

Bộ Công an hỗ trợ Trà Vinh điều tra vụ án Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 26-4, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ đã ghi nhận báo cáo ban đầu về vụ cướp tại Trà Vinh. Hiện công tác khám nghiệm hiện trường đang được thực hiện. Sau khi nắm tình hình, Bộ Công an sẽ tổ chức lực lượng hỗ trợ địa phương điều tra truy bắt đối tượng và sớm thông tin cho cơ quan truyền thông về vụ việc này. GIA MINH