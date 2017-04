Khởi tố học viên cai nghiện vụ trốn trại về 'ăn tết'

TTO - Trần Kỳ Tâm - học viên tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục và lao động xã hội tỉnh Long An bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trung tâm chữa bệnh giáo dục và lao động xã hội tỉnh Long An

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạnh Hóa, Long An cho biết cơ quan này đã bắt tạm giam, khởi tố Trần Kỳ Tâm - học viên tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục và lao động xã hội tỉnh Long An (xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa) để tiếp tục điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Tâm là học viên đã kích động, tham gia trong vụ 100 học viên cai nghiện trốn khỏi Trung tâm này vào ngày 29-1 (mồng 2 tết Đinh Dậu), gây náo loạn cho người dân trong khu vực.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bảo vệ trung tâm mở cửa các đội để chia bánh, mứt Tết cho học viên.

Tại đội 6, học viên Trần Kỳ Tâm đã lao ra ôm lấy một bảo vệ và quật ngã, giành lấy bình xít hơi cay khống chế nhân viên bảo vệ, kích động các học viên trong đội dùng gạch, đá ném các cán bộ trực gác khác.

Tiếp đó, tập thể học viên tại các khu khác cũng cùng chạy về phía cổng sau trung tâm, dùng đá, cây sắt đập ổ khóa cổng sau, phá cổng sau chạy ra khỏi trung tâm.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trung tâm cũng chỉ bố trí được một nửa số nhân viên so với thường lệ luôn phải có 2/3 nhân viên, hệ thống camera cũng không hoạt động được do đã hư từ lâu trước đó. Hiện tại, đã có 99/100 học viên quay trở lại trung tâm sau vụ bỏ trốn trên.

SƠN LÂM