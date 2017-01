Bắt thêm đồng phạm của nữ quái gây mê cướp tài sản

Đối tượng Trần Đông Hiệp tại cơ quan công an - Ảnh: Huy Phách

Ngày 17-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết vừa bắt tạm giam Trần Đông Hiệp (41 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Long Mỹ cũng bắt tạm giam đồng phạm của Hiệp là Nguyễn Hữu Thương (55 tuổi, ngụ xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) về cùng hành vi.

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 7-2016, Trần Đông Hiệp được Nguyễn Hữu Thương gợi ý tìm đại gia có đeo nhiều vàng lấy số điện thoại để Thương đưa cho Trần Thị Mái Em (36 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang) "đưa vào tròng", nếu lấy được tài sản thì sẽ chia cho Hiệp.

Sau vài ngày, từ số điện thoại Hiệp cung cấp, Mái Em chủ động liên lạc rủ một người đàn ông ngụ cùng ấp với Hiệp vào nhà trọ ở huyện Long Mỹ, đánh thuốc mê cướp được một sợi dây chuyền vàng 18K nặng hơn 1 lượng. Sau đó, Mái Em trả công cho Hiệp và Thương mỗi người 2 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Mái Em còn gây ra hơn chục vụ cướp tài sản tại các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và bị Công an huyện Chợ Mới tỉnh An Giang bắt giữ vào tháng 9-2016.

Ba tháng sau, Công an huyện Long Mỹ cũng bắt được Nguyễn Hữu Thương khi đang lẩn trốn tại TP. HCM.

LÊ DÂN - HUY PHÁCH