Gia đình ông Nén yêu cầu bồi thường 13 tỉ, tòa chấp nhận 6,8 tỉ

Diễn biến hành trình oan sai của ông Nén Năm 1993, bà Dương Thị Mỹ (ngụ xã Tân Minh) bị giết chết tại một vườn điều (còn gọi là vụ án vườn điều) thuộc xã Tân Minh. Sau một thời gian không tìm ra thủ phạm, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định đình chỉ vụ án. Đêm 23-4-1998, bà Lê Thị Bông (ngụ thôn 2, xã Tân Minh) bị giết. Tháng 5-1998, Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam ông Huỳnh Văn Nén, vì nghi ông Nén là thủ phạm giết chết bà Bông. Sau khi bị bắt, ông Nén đã khai ra hung thủ giết bà Dương Thị Mỹ là 10 người, gồm có bản thân ông Nén và các anh em họ hàng nhà mình. Từ lời khai của ông Nén, Công an tỉnh Bình Thuận đã phục hồi điều tra vụ án bà Dương Thị Mỹ. Đến năm 2005, trải qua nhiều phiên tòa không kết tội được các bị cáo trong vụ giết bà Dương Thị Mỹ, cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án và đình chỉ điều tra bị can. Các cơ quan tố tụng đã phải xin lỗi công khai và bồi thường oan sai cho 9 người (riêng ông Nén chưa được bồi thường). Mặc dù trước tòa ông Huỳnh Văn Nén luôn kêu oan trong cả hai vụ và khai bị ép cung, tuy nhiên người này chỉ được xác định bị oan sai trong “vụ án vườn điều” mà vẫn bị kết án tù chung thân cho cả ba tội giết người, cố ý hủy hoại tài sản của công dân và cướp tài sản của công dân (1 chỉ vàng 24K) trong vụ án bà Lê Thị Bông. Ông Nén được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận (xét xử sơ thẩm ngày 21-8-2000) tuyên mức án chung thân. Tháng 10-2014, quyết định giám đốc thẩm của Tòa hình sự TAND tối cao hủy bản án chung thân của ông Nén, giao cơ quan điều tra điều tra lại. Sau hai lần gia hạn điều tra, ngày 22-10-2015 ông Nén được tại ngoại để chữa bệnh. Ngày 28-11-2015, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén, chấm dứt 17 năm 5 tháng ngồi tù oan của ông cho cả hai vụ án trên.