Công an truy bắt sòng bầu cua, 1 người tử vong

Theo ông Phạm Hoàng Hậu, chú ruột anh Toàn, tối 2-1, anh có đến chợ Định Thiện thuộc thôn Định Thiện Tây (xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) để đánh bầu cua tôm cá.

Sau đó, lực lượng Công an huyện Tuy Phước truy bắt sòng bầu cua này.

“Công an đã đánh cháu tôi gục tại chỗ, sùi bọt mép, bạn bè thấy vậy đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn nhưng Toàn đã chết trên đường đi” – ông Hậu cho biết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Thái Bình – giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn – cho hay anh Toàn được đưa đến trung tâm lúc 23g ngày 2-1, nhưng anh đã chết ngoại viện.

“Trung tâm không xử lý gì, chỉ đưa sang nhà vĩnh biệt để bảo quản. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong và sáng nay đã bàn giao thi thể cho gia đình rồi” – ông Bình nói.

Trong khi đó, thượng tá Lê Đức Minh – trưởng Công an huyện Tuy Phước – nói rằng tụ điểm đánh bạc với hình thức bầu cua tôm cá tại chợ Định Thiện là nơi công an thường xuyên truy quét.

“Thực hiện chiến dịch bảo đảm an ninh trật tự dịp tết, tối 2-1 lực lượng Công an huyện Tuy Phước tuần tra kiểm soát khu vực trên. Thấy công an, khoảng 20-30 con bạc bỏ chạy tán loạn.

Lúc đó anh em phát hiện có một thanh niên ngồi gục trước hàng rào lưới B40 của dân, người dân nói là người này say rượu. Anh em đẩy anh ta thì anh này gục ngã chứ lúc đó anh em không đuổi, không đánh đập, chưa đụng vào người anh này” – ông Minh cho hay.

Ông Minh nói một số người quá khích và cả người nhà anh Toàn vu rằng anh bị công an đánh nên quay sang tấn công làm hai chiến sĩ công an bị thương.

“Các cơ quan chức năng của tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi anh Toàn để kết luận nguyên nhân cái chết của anh một cách khách quan nhất” – ông Minh cho hay.

Cũng trong sáng 3-1, đại tá Nguyễn An Ninh – phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định – cho biết vụ việc đang được điều tra.

Tuy nhiên ông Ninh cũng nói lực lượng công an truy quét sòng bạc ở chợ Định Thiện không đánh anh Toàn, anh này thấy công an nên bỏ chạy và tự ngã dẫn đến tử vong.

DUY THANH – TRƯỜNG AN