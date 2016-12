TTO - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do cho ông Hàn Đức Long.

Ông Hàn Đức Long (người cầm điện thoại) vừa được trả tự do và về đến nhà - Ảnh: Ngô Ngọc Trai

Khoảng 19g tối 20-12, ông Hàn Đức Long (57 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang), tử tù trong vụ án giết người đã được VKSND tỉnh Bắc Giang ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do và phục hồi mọi quyền công dân đối với ông Long.

Ông Long cho biết, hiện tại sức khỏe của ông ổn.

Theo ông Long, vào khoảng 5g chiều 20-12, khi đang bị giam tại trại T16 Bộ Công an, ông Long đã được cán bộ trại giam nói thu xếp đồ đạc để chuyển phòng.

Sau đó ông được cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang đưa về xã Phú Sơn bàn giao cho xã. Khoảng 17g30 chiều cùng ngày, ông Long được cán bộ xã đưa về nhà.

Quyết định trả tự do cho ông Long do ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang ký.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ qua điện thoại, ông Long nói: "Tôi đã về nhà, bây giờ tôi đang rất vui nhưng gia đình thì tan nát hết rồi. Hai người anh tôi đã qua đời, nhà cửa tan nát. Giờ tôi ngồi giữa nhà mà vẫn còn run” - ông Long nói.

Bà Mai, vợ ông Long, rất xúc động nói: "Gia đình tôi không được thông báo gì về việc anh Long được thả. Khi anh Long về nhà, anh ấy gọi cổng, tôi chạy ra mở cửa mà không tin được chồng mình đã về nhà".

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Ngô Ngọc Trai (Đoàn luật sư TP Hà Nội), người đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Long trong quá trình điều tra lại, cho biết đã nhận được thông tin từ cơ quan tố tụng về việc đình chỉ điều tra vụ án và trả tự do cho ông Hàn Đức Long.

Luật sư Ngô Ngọc Trai đã liên hệ với gia đình và được biết ông Long đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đưa về nhà trong tối nay.

“Trong ngày mai tôi sẽ đi Bắc Giang để gặp ông Long và chuẩn bị cho quá trình tiếp tục yêu cầu các cơ quan tố tụng minh oan và bồi thường cho ông Long”, luật sư Trai nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một Phó Viện trưởng VKSND tối cao xác nhận, ngày 19-12, liên ngành tòa án, Viện kiểm sát và công an đã họp và thống nhất cho đến thời điểm hiện tại, không đủ căn cứ để kết tội ông Hàn Đức Long, do đó, cần phải trả tự do cho ông.

Sau buổi họp liên ngành, việc trả tự do cho Hàn Đức Long được tiến hành ngay.

Người thân vui vẻ đón ông Hàn Đức Long (thứ hai từ trái) trở về tối 20-12 - Ảnh: Ngô Ngọc Trai

Như đã thông tin, cách đây 11 năm, thi thể cháu Nguyễn Thị Yến (5 tuổi) được tìm thấy ở xã Phúc Sơn.

Sau 4 tháng không tìm ra thủ phạm, cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức phụ nữ trên địa bàn.

Cơ quan điều tra nhận được đơn của cụ Ngô Thị Khuyến và con dâu tố cáo người cùng thôn là Hàn Đức Long đã hiếp dâm hai mẹ con. Từ đó, cơ quan điều tra đã bắt giam Hàn Đức Long. Sau đó, ông Long đã thú nhận mình là thủ phạm hiếp và giết cháu Yến.

Trong 11 năm qua, ông Long đã bốn lần bị tòa án tuyên tử hình. Tại các phiên tòa, ông Long đều kêu oan. Vợ ông Long là bà Nguyễn Thị Mai cũng nhiều năm đi kêu oan cho chồng.

Năm 2014, hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để yêu cầu điều tra làm rõ sáu vấn đề còn mâu thuẫn của vụ án.

Tuy nhiên, do thời gian xảy ra vụ án cách đây đã 11 năm nên kết quả điều tra lại và điều tra bổ sung không có thêm tình tiết nào mới.

THÂN HOÀNG - HOÀNG ĐIỆP