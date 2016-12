Hành trình truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng tại Huế

Phòng truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện

Nguyễn Hoàng Tâm bị bắt và tang vật - Ảnh: Trần Hồng

Theo đại tá Sơn, các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự và Công an Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Tâm trưa 18-12 tại P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) khi đối tượng cùng vợ khai trương một tiệm bán thực phẩm chức năng.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên mua xe máy của một người bán xe trên mạng, rồi dùng xe máy này để đi cướp ngân hàng. Tâm dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng để cướp tiền chỉ trong vòng... 17 giây.

Huy động tổng lực phá án

Theo lời của một cán bộ tham gia bắt giữ Tâm (29 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Nông), ngay sau khi vụ cướp ngân hàng xảy ra tại TP Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phải huy động toàn lực lượng tham gia việc truy bắt đối tượng gây án.

Phối hợp phá án với Công an Thừa Thiên - Huế còn có công an các tỉnh, thành phố lân cận, Cục Cảnh sát hình sự (C45) của Bộ Công an và cả Công an TP.HCM.

“Điểm mấu chốt của vụ án có thể nói là từ chiếc xe mà đối tượng sử dụng để gây án” - cán bộ tham gia chuyên án nhận định. Khi khám nghiệm hiện trường vụ cướp, cơ quan điều tra không thu thập được các dấu vết, không có gì đáng kể để có thể kết nối với nhận dạng của tên cướp.

Hình ảnh camera an ninh có ghi nhận dạng của đối tượng như chiều cao, vóc dáng, nhưng chỉ sơ bộ như vậy thì vô cùng khó để truy tìm cũng như xác định danh tính của đối tượng khả nghi.

Vào tận TP.HCM tìm tung tích

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, để truy tìm đối tượng gây án, các lực lượng phối hợp phải lần theo dấu vết từ hướng chạy trốn của đối tượng, rồi dò theo hình ảnh từ camera giao thông, đồng thời ghi nhận mọi thông tin từ người dân.

Qua đó lực lượng phối hợp tìm ra chiếc xe tên cướp sử dụng ở cách hiện trường vụ án vài cây số.

Trong thời gian này, có một người dân trình báo việc phát hiện một người khả nghi trùng khớp về đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án.

Công an Thừa Thiên - Huế dựa vào lời kể của người dân rồi vẽ phác thảo chân dung đối tượng, sau đó so sánh trong hồ sơ nghiệp vụ ngành để làm cơ sở cho các tổ công tác truy tìm.

Tuy nhiên, hầu hết hi vọng đều được đặt vào chiếc xe máy do nghi phạm bỏ lại. Đây là chiếc xe Attila mang biển số TP.HCM, nên Công an Thừa Thiên - Huế phải cử người vào TP.HCM nhằm tìm tung tích chủ nhân chiếc xe.

Tốn khá nhiều thời gian, tổ công tác mới truy tìm ra người đứng tên đăng ký chiếc xe, nhưng người này đã bán xe từ lâu.

Tổ công tác của Công an Thừa Thiên - Huế lại phải cùng Công an TP.HCM tìm từng đầu mối mua qua bán lại chiếc xe, tổng cộng chiếc xe qua tay 6 người, 5 người đầu tiên đều có chứng cứ ngoại phạm, chỉ còn duy nhất người thứ 6 là chưa xác định được, người này mua xe qua mạng Internet, người bán không biết rõ người mua.

Đưa nhân chứng từ Huế vào Đà Nẵng nhận dạng

Lực lượng phối hợp phải dần dần thu hẹp số lượng đối tượng nghi vấn để tổ chức đeo bám.

Tới chiều 17-12, đối tượng khả nghi được xác định là Nguyễn Hoàng Tâm, đang có mặt tại Đà Nẵng. Lúc này, tổ công tác đặc biệt của C45 do đại tá Vũ Hoàng Kiên - phó cục trưởng - dẫn đầu lập tức theo dõi từng bước đi của Tâm.

Sáng 18-12, mọi thông tin liên quan tới chứng cứ đều cho thấy Tâm chính là đối tượng khả nghi nhất nhưng công an vẫn phải đưa nhân chứng từ Huế tới Đà Nẵng để bí mật nhận dạng Tâm.

Khi nhân chứng có mặt, khẳng định đây là đối tượng đã gặp vào thời điểm sau khi vụ cướp xảy ra thì công an mới thực hiện lệnh bắt Tâm.

Tâm bị bắt trong sự ngỡ ngàng, không thể ngờ mọi hành động của mình nhanh chóng bị phát hiện chỉ trong hơn 10 ngày.

Thu một số tang vật Sau khi bắt Nguyễn Hoàng Tâm tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc áo da nghi đối tượng sử dụng để gây án và một khoản tiền được cho là tài sản do phạm tội mà có. Tại nhà người quen của nghi phạm ở xã Vinh An, huyện Phú Vang, lực lượng chức năng cũng thu được một số tang vật, trong đó có khẩu súng bắn bi. Nguồn tin cho hay Tâm đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Vì cá độ bóng đá mà dẫn đến nợ nần nên Tâm nảy sinh ý định cướp ngân hàng. THÁI LỘC - NHẬT LINH

GIA MINH - PHÚ XUÂN