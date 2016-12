Bắt nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Huế

TTO - Nghi can là Nguyễn Hoàng Tâm đã bị công an Thừa Thiên - Huế phối hợp bắt giữ khi đang trốn ở TP Đà Nẵng.

Nguyễn Hoàng Tâm, nghi can cướp ngân hàng ở Huế - Ảnh: Minh Hoài

Trưa 18-12, đại tá Lê Quốc Hùng - giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã bắt được nghi can dùng súng cướp ngân hàng BIDV ở Huế

Theo đó, nghi can là Nguyễn Hoàng Tâm - sinh năm 1987, trú ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Nghi can Tâm đã bị bắt sáng 18-12, tại TP Đà Nẵng.

Trưa cùng ngày, đại tá Lê Quốc Hùng, cho biết ban giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế đang trên đường vào TP Đà Nẵng để di lí đối tượng Tâm về Huế phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 18-12, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó giám đốc Công an Thừa Thiên Huế cho biết nhiều ngày nay, lãnh đạo và các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an Thừa Thiên Huế đã tích cực lần theo dấu vết nghi can vụ cướp ngân hàng gây chấn động tại Huế.

Kết quả lực lượng công an đã bắt giữ Tâm trưa 18-12 tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng khi Tâm cùng vợ khai trương một tiệm bán thực phẩm chức năng.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã mua xe máy của một người bán xe trên mạng. Sau đó Tâm dùng xe máy này để đến ngân hàng cướp 725 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ cướp, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với công an địa phương lập tức truy tìm đối tượng.

Trong nhiều ngày liền, lãnh đạo và các trinh sát Cục cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đến Đà Nẵng lần theo dấu vết của nghi can, sau đó bắt giữ Tâm. Được biết, nghi can Nguyễn Hoàng Tâm có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đắk Nông.

Nghi can Nguyễn Hoàng Tâm (trái) khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra trưa 18-12 - Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Trước đó, vụ cướp diễn ra lúc 17g ngày 6-12, tại phòng giao dịch Thành Nội 29 Mai Thúc Loan TP Huế, thuộc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV Thừa Thiên - Huế.

Tên cướp được cho là thực hiện vụ cướp khoảng 725 triệu đồng chỉ trong vòng 17 giây. Sau đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy tang vật gồm 1 xe máy, 1 mũ bảo hiểm và đôi giày tại chợ Đông Ba - Huế.

NHẬT LINH - PHÚ XUÂN