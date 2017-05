Từ rác, bạn có thể làm cái gì?

TTO - Sáng 14-5, tại TP Hội An (Quảng Nam), Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phát động cuộc thi sáng tạo mô hình vật dụng từ rác “Giữ sạch biển cho mai sau” dành cho thiếu nhi.

Trung ương Đoàn tặng 300 khăn quàng đỏ cho học sinh trường THCS Phan Bội Châu - Ảnh: THANH BA

Theo đó, cuộc thi nằm trong chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bộ Tài nguyên - Môi trường sẽ diễn ra trong vòng 5 tháng kể từ ngày phát động.

Xuyên suốt thời gian này, các em thiếu nhi nằm trong độ tuổi từ 10-15 đang học ở các trường và sinh hoạt tại hệ thống nhà thiếu nhi trên toàn quốc có cơ hội thể hiện niềm đam mê sáng tạo của mình.

Tuy nhiên, các mô hình gửi đến ban tổ chức bắt buộc phải chọn từ các vật liệu, phế thải. Đồng thời, với những sản phẩm dự thi, học sinh phải đưa ra giải pháp, suy nghĩ, chính kiến, cảm nhận của mình trong việc giữ sạch biển.

Cũng tại lễ phát động, ban tổ chức đã tặng 300 chiếc khăn quàng đỏ cho trường THCS Phan Bội Châu (phường Cẩm An, TP Hội An). Đây là ngôi trường THCS duy nhất ở TP Hội An đóng trên địa bàn phường ven biển.

Dự kiến, ngày 15-9 tới là hạn cuối nhận bài dự thi và buổi trao giải sẽ diễn ra vào ngày 15-10.

Một em học sinh ở Hội An chia sẻ cảm nghĩ về cuộc thi - Ảnh: THANH BA

THANH BA