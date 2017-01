Cô gái bệnh Down trở thành nhà thiết kế thời trang

TTO - Cô gái trẻ 19 tuổi người Guatemala bị mắc hội chứng Down bẩm sinh đã coi những dè bỉu, phân biệt đối xử của người đời như một động lực mạnh mẽ để phấn đấu trở thành người thiết kế thời trang cho những người bị Down giống mình.

Nhà thiết kế thời trang Isabella Springmuhl - Nguồn: Downtoxjabelle

​Đó là câu chuyện của nhà thiết kế thời trang Isabella Springmuhl, người từng hai lần bị các trường dạy thời trang từ chối cho vào học chỉ vì bệnh Down của cô. “Người ta bảo rằng tôi sẽ không thể học được” - Isabella Springmuhl nhớ lại.

Theo bà Isabel Tejada - mẹ của Isabella Springmuhl, những lời từ chối phũ phàng đó đã tạo một lực đẩy không nhỏ khiến cô con gái mạnh mẽ của bà vươn lên, tạo bước ngoặt cho cuộc đời mình.

Bà nói: “Tôi từng rất giận dữ khi các trường này không tạo cơ hội học hành cho Isabella. Chuyện đó thật buồn nhưng đã khiến con bé thay đổi. Sau đó nó muốn học may, thế nên tôi đã đưa con tới một trường dạy cắt may dành cho phụ nữ”.

Trong thời gian học cắt may, Isabella được giao nhiệm vụ thiết kế trang phục cho những con “búp bê ưu phiền”. Đây là loại búp bê làm theo cách thủ công truyền thống của người Guatemala và Mexico.

Những con búp bê ưu phiền nhỏ xinh thường được đặt dưới gối của trẻ em, theo quan niệm dân gian, sẽ mang đi những ưu phiền của trẻ trong khi ngủ.

Isabella đã tiếp cận công việc đó với một niềm say sưa khác. Bà Tejada nhớ lại: “Isabella không muốn thiết kế trang phục cho những con búp bê chỉ nhỏ bằng ngón tay. Con bé tạo ra các con búp bê lớn cỡ người thật, sau đó mặc cho chúng những chiếc áo khoác và áo choàng được thêu lên hoa văn nhiều màu sắc”. Và đó chính là những mẫu trang phục mang lại sự nổi tiếng của Isabella hiện nay.

Dần dà Isabella chuyển từ việc thiết kế trang phục cho búp bê sang thiết kế trang phục cho người và mau chóng có được một bộ sưu tập thu hút sự quan tâm của giới thời trang. Đầu năm nay, Isabella trở thành nhà thiết kế thời trang bị hội chứng Down đầu tiên vinh dự được mời tham gia Tuần lễ thời trang London danh giá.

Isabella Springmuhl tự tin với thời trang do cô thiết kế - Ảnh: Guatemala.com

Cô gái trẻ tâm sự: “Tôi rất khó lựa chọn quần áo. Thực sự thì những người như chúng tôi có một đặc điểm thể chất rất khác; chúng tôi thấp hơn, béo hơn hoặc rất gầy. Mẹ tôi luôn phải sửa lại quần áo bà mua để vừa vặn với tôi hơn. Vậy nên tôi quyết định thiết kế quần áo cho những người bị hội chứng Down giống mình”.

Các mẫu thiết kế đặc trưng với màu sắc phong phú, vui tươi từ các loại vải dệt đầy màu sắc Guatemala của Isabella khiến tên tuổi của nhà thiết kế trẻ này ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Năm tới cô cũng đã được mời tham dự các sự kiện thời trang tổ chức ở Panama và Miami.

Trong quá trình vươn tới thành công, Isabella luôn phải đối mặt với việc bị kỳ thị, chỉ trích và “thực tế là mọi người đã không tin tôi có thể làm được” như chia sẻ của cô. Nhưng Isabella đã vượt qua tất cả những điều đó bởi cô có được tình yêu của gia đình, bạn bè để biến ước mơ thành sự thật.

Cô đã có thể nối dài ước mơ đó tới Rome, London, Mexico, và giờ đang chờ đợi để tới Miami, Chicago và có thể sắp tới nữa là Paris.

Nhà thiết kế thời trang bị bệnh Down cho biết: “Tôi muốn xuất khẩu thương hiệu thời trang Down to Xjabelle đi khắp thế giới. Tôi muốn mọi người biết tới những mẫu thiết kế của mình và muốn mọi người hiểu rằng những người bị hội chứng Down có thể làm được tất cả những gì họ muốn.

Tôi muốn có thể sống tự lập và hoàn toàn lo toan cho cuộc sống của mình. Tôi muốn mọi người biết về tôi thông qua công việc tôi làm và thông qua những điều ở trong trái tim tôi”.

D.KIM THOA (THEO BBC)