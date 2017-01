Nguyễn Hà Đông lên kế hoạch tài trợ sinh viên 1 tỉ đồng/năm

Ảnh tư liệu của báo Tuổi Trẻ

Sau khi trò chơi Flappy Bird được đông đảo mọi người trên khắp thế giới quan tâm, cái tên Nguyễn Hà Đông nổi lên như cồn và trở thành tấm gương cho các bạn trẻ học hỏi.

Chiều 2-1, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình, Nguyễn Hà Đông tiết lộ anh đang ấp ủ dự án tài trợ dự án nghiên cứu cho các sinh viên.

Cụ thể là trong năm 2017, anh sẽ hỗ trợ tài chính để các sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước có điều kiện để thỏa sức theo đuổi đam mê của mình trên các lĩnh vực như: xã hội, giáo dục, công nghệ, cộng đồng.

Trên Facebook cá nhân anh viết: “For giving back society, from 2017, I'd like to provide funding for some projects of students in Vietnam or anywhere. Just propose those projects to me, no matter how bad it is. Because of too many inquiries. I prioritize projects in these fields: Robotics, AI, Social, Community and Education. Students of all kind, including level of Master and PhD”.

(tạm dịch là: Với mong muốn đóng góp cho cộng đồng 2017, tôi sẽ hỗ trợ kính phí cho các dự án của sinh viên Việt Nam. Hãy gửi những dự án tâm huyết của các bạn. Tôi sẽ ưu tiên cho các dự án như: Robotics, xã hội, cộng đồng và giáo dục. Không chỉ bao gồm sinh viên mà còn có thạc sĩ và tiến sĩ).

Sau đó, anh lại chia sẻ tiếp lên trang cá nhân của mình với nội dung mong muốn được đóng góp cho giới trẻ và giúp nước nhà vững mạnh. “...Tôi nghĩ đây là thời gian để tôi và các bạn hợp sức lại tạo ra những sản phẩm tốt hơn...”.

Liên hệ với Nguyễn Hà Đông và được biết anh đang công tác tại Nhật để chuẩn bị cho ra mắt dự án của mình.

Anh chia sẻ: “Tôi mong muốn dự án này được thành lập từ rất lâu rồi nhưng mãi đến năm 2017, tôi mới thật sự có đủ điều kiện để cho ra mắt. Tôi muốn giúp các bạn sinh viên cả trong và ngoài nước có đam mê nhưng chưa có đủ kinh phí để thực hiện đam mê đó.

Mỗi năm tôi ước tính mình sẽ tài trợ 5 dự án và tối đa con số này sẽ là 200 triệu cho mỗi dự án được chọn. Số tiền này sẽ giúp các bạn sinh viên có thể mua trang thiết bị, máy móc, vật liệu, sách vở nghiên cứu...

Các dự án sẽ được các bạn gửi về địa chỉ mail dong@dotgears.com và được tôi chọn ra sau đó. Tôi hi vọng mình sẽ tìm ra được những bạn xứng đáng, đóng góp cho đất nước những tài năng và càng hi vọng dự án sẽ phát triển dài lâu”.

"Mỗi năm, tôi sẽ tài trợ 5 dự án và tối đa 200 triệu đồng cho mỗi dự án. Tôi mong muốn các bạn sinh viên có thêm tài chính để mua công cụ, vật liệu, tài liệu... làm dự án để có thể phát triển. Tôi sẽ trực tiếp chọn dự án để tài trợ. Đối với các dự án đề nghị tài trợ thuộc lĩnh vực hoặc ngành không thuộc chuyên môn của tôi, đó là may mắn vì tôi có cơ hội để học hỏi thêm".

TRIỆU DỦ