Cần “tăng tốc” khi gia nhập AEC

Sẽ chuyển kỷ yếu để các ban, ngành tham khảo Hội nghị khoa học trẻ 2016 do Thành đoàn TP.HCM tổ chức thu hút 79 tham luận của 133 nhà khoa học trẻ đến từ 31 đơn vị trên cả nước, trong đó 31 bài chất lượng cao được ban tổ chức chọn để đăng kỷ yếu hội nghị. Kỷ yếu này được chuyển cho các ban, ngành tham khảo. Ban tổ chức trao giải cho các tham luận có chất lượng sau vòng phản biện sáng 25-12. Hai giải nhất thuộc về tham luận: “Cảm nhận về kỹ năng mềm của sinh viên VN: một phân tích theo khung kỹ năng mềm của Malaysia” của nhóm tác giả thuộc Trường CĐ Công thương TP.HCM và “Vị trí ngành dệt may VN trong khu vực ASEAN nhìn từ góc độ lợi thế so sánh” của tác giả Nguyễn Văn Nên (ĐH Kinh tế - luật, ĐHQG TP.HCM).