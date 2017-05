Tìm mua đất quận 2, 9... bị cò dẫn tới... Trảng Bom

Khách hàng có ý định mua đất ở quận 9, TP.HCM nhưng cò đất lại đưa đến “dự án” ở Trảng Bom (Đồng Nai) -Ảnh: TRẦN MẠNH

Nhiều người được hứa hẹn dẫn đến những nền đất ở quận 2, quận 9, Thủ Đức (TP.HCM) đã bị các cò đất đưa tới các dự án ở Long Thành, Trảng Bom (Đồng Nai) để bán hàng.

Lợi dụng tâm lý đầu tư khi giá đất một số nơi được cho là tăng nhanh, nhiều cò đất đang lộng hành. Những mảnh đất có giá trị cả tỉ đồng nhưng cò đất tìm nhiều cách để ép người đi xem mua ngay bằng cách đặt cọc, không khác gì mua một bó rau ngoài chợ.

Xem đất quận 9 ở... Đồng Nai

Cuối tuần vừa qua, sau khi theo một quảng cáo bán đất ở quận 9, chúng tôi đã được cò đất đưa xuống tận Trảng Bom (Đồng Nai) và đề nghị mua đất.

Thông tin rao bán đất cũng xuất hiện tràn ngập trên mạng. Gọi cho một số điện thoại có quảng cáo rất hấp dẫn “đất nền quận 9 giá rẻ, gần bệnh viện, trường học, ga metro...”, chúng tôi được một cò đất tên An khẩn trương tư vấn, khẳng định dự án đang rất “hot” và tiềm năng tăng giá cao.

Khi hỏi địa chỉ dự án ở đâu để tới xem, An từ chối, với lý do công ty không bán lẻ, cần tập trung tới cuối tuần mới đưa khách đoàn đi xem một lần rồi mở bán luôn. An hẹn 7h sáng chủ nhật có mặt tại khu du lịch Văn Thánh (Bình Thạnh) và “nhớ đem theo tiền đặt cọc vì nếu đặt 50 triệu sẽ được thưởng”...

Đúng 8h sáng, 6 xe 45 chỗ cùng hơn 10 taxi lên đường hướng về phía quận 9. Xe chạy qua cầu Sài Gòn, một cò đất trên xe cầm micro và bắt đầu trò chơi đố vui có thưởng với những câu đố quá dễ để ai cũng được thưởng. Mỗi ghế một khách là một cò đi theo và người này giơ tay thay cho khách và nói đáp án để khách được thưởng.

Sau phần đố vui, cò đóng vai trò dẫn chương trình (MC) bắt đầu thuyết trình rằng đất ở quận 2, quận 9 đã tăng mấy lần nhờ có metro nên giờ mua sẽ không hấp dẫn lắm mà cần đi xa hơn chút nữa.

Rồi MC tiếp tục giới thiệu về dự án đang đi xem mà không nói rõ ở đâu. Xe đi qua Suối Tiên, qua cầu Đồng Nai...

Tới trung tâm hành chính Trảng Bom, tất cả cò đất trên xe đồng loạt đứng dậy chỉ ra hai bên đường mạnh ai nấy nói cho khách của mình: bên này sẽ là phố ngân hàng, trung tâm hành chính, đường rộng đang mở, sẽ có bệnh viện đa khoa...

Tóm lại dự án rất tiềm năng. Thậm chí có cò còn nói: “Sắp tới trung tâm hành chính của Đồng Nai sẽ chuyển về Trảng Bom. Khi TP Biên Hòa mở rộng, nơi đặt dự án sẽ trở thành trung tâm giống như quận 1, quận 3 của TP.HCM nên giá sẽ còn tăng nhiều lần nữa”.

Sau khi chạy vòng vèo một hồi, xe dừng lại bên một bãi đất trống cạnh rừng cao su. Mỗi khách có một nhân viên trên xe đi kèm và mỗi bàn lại có thêm 2-3 nhân viên tại chỗ. Cò đất và các nhân viên nói như hét và liên tục giục mọi người mua nhanh.

Khi ban tổ chức tuyên bố mở bán, cảnh tượng càng ồn ào và lộn xộn hơn. Các nhân viên hét lên với khách giục đặt cọc. Một số nhân viên khác chạy qua bàn này bàn kia nói rằng đã có người đặt.

“Tôi quá bất ngờ với kiểu mua bán này. Mỗi mảnh đất giá cả tỉ đồng mà họ bắt mình mua như mua bó rau ngoài chợ. Điều lạ là toàn bộ từ đầu đến cuối chúng tôi không nhận được các giấy tờ chứng minh dự án có thật hoặc có giá trị pháp lý” - một khách hàng tên Hậu cùng chuyến đi cho hay.

Theo tìm hiểu, cách bán hàng này đang được một số công ty bất động sản tại TP.HCM triển khai nhiều tháng qua. Bà Phương (quận 7) cho biết trước ngày đi xem đất đã hỏi đi hỏi lại nhân viên chăm sóc mình có đúng là đất ở quận 9 hay không thì đều được xác nhận chắc như đinh đóng cột là ở quận 9.

Vẫn chưa tin, bà Phương còn đòi nhân viên đó phải gửi bản đồ dự án qua để xem trước. “Cậu ta gửi cho tôi một bản đồ dự án gần đường Nguyễn Xiển, quận 9. Ai dè lên xe rồi, xe cứ thế đi xuống tận Trảng Bom. Bực mình quá mà lỡ lên xe rồi nên cũng ráng đi” - bà Phương cho biết.

Còn anh Công ở quận 5 cho biết cũng bị tình trạng tương tự, khi bị đưa xuống tận Long Thành (Đồng Nai). Thực tế tại chuyến đi, một số người đã xuống tiền đặt cọc sau khi bị giục liên tục.

Cần ngăn chặn cò đất bất chính

Theo các chuyên gia bất động sản, tình trạng nói trên là biến tướng của “cơn sốt đất ngoại thành” xảy ra nhiều tháng qua. Do giá đất tăng nhanh, nhiều người bỏ qua yếu tố rủi ro để đầu tư từ đó một số người đã ăn theo để trục lợi.

Ông Trần Quang Đạo, một người kinh doanh đất ở khu vực quận 9 và Thủ Đức, cho hay người trong nghề đọc qua thông tin là biết dự án nào có dấu hiệu không rõ ràng. Tuy nhiên, một số người thấy đất tăng giá nên mất cảnh giác và bị các nhóm kể trên dụ.

“Trong số những người mua ở sự kiện mở bán đất đều có cò của chúng cài sẵn để làm mồi. Với việc tiếp nhận rất nhiều thông tin bị thổi phồng, trong không khí đám đông bị kích thích bởi lợi nhuận, không ít người đã đặt cọc. Chỉ khổ sau đó họ ôm một mảnh đất không có giá trị, chưa biết khi nào mới sinh lời” - ông Đạo cho biết.

Theo ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, do có những tin đồn không chính thống, truyền miệng như khả năng chuyển huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn thành quận; hoặc hình thành mô hình thành phố trong thành phố ở phía đông, phía tây, phía nam TP.HCM, giới đầu nậu và cò đất đã lợi dụng thổi giá đất nền ở các khu vực này.

Với cơn sốt đất có nhiều yếu tố ảo hiện nay, giới đầu nậu và cò đất là bên thủ lợi. Cho rằng cơn “sốt giá ảo” đất nền này rất nguy hiểm, đã và đang tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản, làm méo mó thị trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, ông Châu nói cần phải có các giải pháp hạ nhiệt kịp thời, không để xảy ra vỡ “bong bóng” gây thiệt hại dây chuyền trên thị trường bất động sản cũng như để bảo vệ người tiêu dùng.

Ông Châu cũng cảnh báo các nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp lướt sóng theo tâm lý đám đông có thể bị “sập bẫy”, thiệt hại nặng khi thị trường hạ nhiệt. Ông Châu đề nghị cần phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời hoạt động của giới đầu nậu và cò đất bất chính - nguyên nhân trực tiếp dẫn đến “sốt giá ảo” đất nền hiện nay.

Đề nghị làm rõ thông tin huyện lên quận Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có công văn đề nghị lãnh đạo TP.HCM công bố rõ hiện nay chưa có chủ trương chuyển đổi huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn thành quận, hoặc thành lập tổ chức hành chính thành phố trong thành phố ở khu đông, khu nam, khu tây TP.HCM. Đồng thời, HoREA cũng đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các nhà đầu tư khẩn trương trình các dự án đầu tư “Đại lộ ven sông Sài Gòn”, “Thành phố mới Củ Chi”, “Thành phố ven biển (Marina City) Cần Giờ”... để được xét duyệt theo quy định và sớm công bố kết quả xét duyệt để người dân hiểu rõ thông tin, tránh bị giới đầu nậu và cò đất lợi dụng thổi giá…

TRẦN MẠNH