CPI tháng tết tăng mạnh do giao thông và xăng dầu

TTO - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1-2017 tăng 0,46% so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tăng tới 5,22%, chủ yếu tăng do các yếu tố dịch vụ vận tải, giá xăng dầu và điều chỉnh giá các dịch vụ y tế, giáo dục.

Theo Tổng cục Thống kê, do nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng nên giá dịch vụ vận tải và một số mặt hàng về lương thực, đồ uống, may mặc tăng cao hơn tháng trước. Tăng cao nhất là giao thông với 3,21%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,78%; may mặc, giày dép tăng 0,24%...

Tuy nhiên, trong nhóm thực phẩm có hai mặt hàng giảm giá mạnh. Trong đó, thịt heo giảm 2,2%, hiện chỉ ở mức 25.000 - 28.000 đồng/kg. Sản lượng rau tươi dồi dào do thời tiết thuận lợi, nên giá rau tươi cũng giảm mạnh khiến chỉ số giá chung giảm 4,68%.

Trong khi đó, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế bước hai theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài chính tại một số quận, huyện của TP.HCM làm chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế tăng 1,3% so với tháng trước.

Một số tỉnh cũng điều chỉnh tăng học phí theo lộ trình.

Đáng chú ý, giá xăng dầu bị ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng vào ngày 20-12-2016 cùng hai kỳ liên tiếp trong tháng 1, làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng tới 6,41% so với tháng trước, góp phần làm CPI tăng khoảng 0,27%.

Ngoài ra, từ ngày 1-1-2017 giá gas điều chỉnh tăng 21.000 đồng/bình 12kg làm chỉ số giá gas tăng 4,38% so tháng trước.

9 trên 11 nhóm hàng tăng giá Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính được đưa vào tính CPI, theo Tổng cục Thống kê, có 9 nhóm tăng với mức tăng gồm: giao thông tăng 3,21%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,01%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,78%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,57%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,48%; giáo dục tăng 0,47%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,24%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,20%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,17%. 2 nhóm giảm gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,24%; bưu chính viễn thông giảm 0,15%.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 CPI tháng 1 năm báo cáo so với tháng trước 2,38 0,32 1,36 1,74 1,00 1,25 0,69 -0,2 0 0,46

NGỌC AN