​Siêu thị Big C Hoàng Văn Thụ tạm dừng hoạt động

TTO - Ngày 31-1, đại diện Big C VN xác nhận tạm dừng hoạt động siêu thị Big C Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) từ ngày 27-1 do phải trả lại mặt bằng cho nhà đầu tư để xây dựng, cải tạo nâng cấp hạ tầng trung tâm này.

Mua sắm tại Big C trong dịp Tết vừa qua - Ảnh: N.Bình

Trước đó, Big C Hoàng Văn Thụ mở cửa phục vụ Tết Đinh Dậu đến sáng 30 Tết (27-1), nhiều người đến mua sắm Tết bị bất ngờ vì quang cảnh dọn dẹp hàng hoá, điện tắt ngấm của toàn khu vực tự chọn, nhân viên ở đây cho biết siêu thị chuẩn bị đóng cửa, trả mặt bằng và không phục vụ sau Tết.

Ông Hồ Quốc Nguyên, giám đốc đối ngoại Big C VN cho biết dự kiến siêu thị này sẽ tạm dừng hoạt động trong vòng 2 năm. “Sau khi trung tâm này được xây dựng mới, chúng tôi hy vọng mở cửa trở lại với quy mô siêu thị lớn hơn, khang trang hơn”, ông Nguyên nói. Tại VN, Big C thường liên doanh với một số đối tác trong nước có sở hữu mặt bằng trong nước để thành lập pháp nhân cùng kinh doanh.

Theo đại diện Big C VN việc đóng cửa đã được chuẩn bị, mọi thông tin khách hàng thành viên ở siêu thị này đều được lưu trữ và được đảm bảo quyền lợi khi mua sắm tại các siêu thị khác trong hệ thống. Dự kiến trong năm 2017 Big C VN cũng sẽ mở thêm một siêu thị mới ở TP.HCM.

Big C Hoàng Văn Thụ được khai trương vào năm 2008, là một trong những siêu thị đầu tiên của Big C ở VN và trực thuộc quản lý của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ siêu thị Big C An Lạc. Tính đến nay, hệ thống Big C có 32 siêu thị trên toàn quốc, 10 cửa hàng tiện lợi tại TPHCM.

Tháng 12-2015, tập đoàn Casino (Pháp), chủ sở hữu Big C VN bất ngờ thông báo muốn bán mảng kinh doanh bán lẻ của mình tại VN. Đến tháng 4-2016, Central Group (Thái Lan) cho biết nhận chuyển nhượng thành công hệ thống Big C Việt Nam với tổng giá trị giao dịch là 920 triệu euro (khoảng 1,05 tỉ USD).

N.BÌNH