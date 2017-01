“Treo” nhiều khoản lỗ, giá điện sẽ tăng?  

Phải giải trình nếu tăng giá điện do tỉ giá Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, cho rằng tỉ giá chỉ là một phần của khía cạnh kinh doanh. Do đó, ngành điện cần phải có một báo cáo đầy đủ, phân tích từng yếu tố liên quan đến lỗ lãi, tại sao phải tăng giá và phương án tăng giá như thế nào là phù hợp. Bởi nếu lỗ vì tỉ giá mà “dồn” vào tăng giá, ngành điện phải có giải trình rõ về các khoản lỗ lãi. Khi tỉ giá có biến động, tất cả các doanh nghiệp vay ngoại tệ đều phải chịu rủi ro tỉ giá và đó là chuyện bình thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, mọi doanh nghiệp đều phải có khoản dự phòng rủi ro tỉ giá để đảm bảo việc biến động tỉ giá không gây ảnh hưởng nhiều đến giá thành. Vấn đề là ngành điện đã làm gì để dự phòng rủi ro tỉ giá, hay các phương án được đưa ra đã thật sự hiệu quả hay chưa?