Săn hàng nhà làm trên chợ tết online

Sẵn sàng đổi hàng, trả lại tiền Theo chủ các trang mạng bán hàng thực phẩm qua mạng, phần lớn khách mua hàng là người quen, những người bận rộn công việc văn phòng nhưng rất quan tâm đến thức ăn sạch và sức khỏe. Do đó vấn đề đảm bảo chất lượng và dịch vụ “bảo hành” luôn đặt lên hàng đầu. Chị Phước (Bếp của Phước) cho biết kinh doanh hàng online sợ nhất là khâu vận chuyển, bảo quản. “Đồ không có chất bảo quản gì cả nên cũng có khi hư do vận chuyển, khách báo thì mình đền lại khách món khác hoặc gửi lại tiền nếu khách không cần món ăn nữa. Cũng may thường là khách quen đã mua đồ quanh năm, họ hiểu và thông cảm. Khách mới chắc là sẽ buồn mình luôn” - chị Phước nói. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, một số tiệm chọn cách vận chuyển đông lạnh hết, giao hàng thời gian cũng rút ngắn hơn, chắc ăn hơn nữa là khuyến khích khách đến lấy hàng. Theo anh Tuấn, với hàng đặc sản vùng miền, khó nhất là vận chuyển bằng máy bay. Những ngày gần tết hàng rất khó vào do vận chuyển đường hàng không cũng quá tải, đặc biệt là những ngày 29 hay 30 tết, đường hàng không gần như không nhận khách lẻ nên chỉ cửa hàng nào đảm bảo nguồn hàng mới dám nhận đơn đặt hàng của khách. Theo những người kinh doanh, ưu thế hàng online là đặc sản vùng miền, trong đó quan trọng nhất là nguyên liệu được cam kết nhập từ các tỉnh về, tươi ngon, an toàn. Chẳng hạn như món tôm chua, người bán cho biết sử dụng tôm đất, không có phụ gia; bánh chưng được gói từ nếp cái hoa vàng nhập từ Bắc vào... Với hàng bị lỗi, tùy theo cửa hàng mà có chính sách giải quyết riêng. Một số cửa hàng cho đổi trả thoải mái, một số đền bù phần thức ăn mới và lắng nghe ý kiến khách để điều chỉnh. “Quan trọng là phải nhận ra sai sót của mình để khắc phục, chắc chắn khách sẽ quay lại mua tiếp” - anh Tuấn nói.