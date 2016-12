​Vinamilk mang giấc mơ sữa Việt ra thế giới

Sự phát triển ấn tượng trong những năm vừa qua đã mang đến cho tập thể Vinamilk những danh hiệu và phần thưởng cao quý do Đảng - Nhà nước trao tặng: danh hiệu Anh hùng lao động năm 2000; Huân chương Độc lập hạng ba năm 2005; Huân chương Độc lập hạng nhì năm 2010; Huân chương Độc lập hạng ba lần 2-2016 và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước. Trong năm 2016, Vinamilk cũng vừa tiếp tục được bình chọn đứng đầu trong top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín tại Việt Nam; top đầu trong bảng xếp hạng V1000 - 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016; Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam; Xếp hạng 20 trong tổng số 300 doanh nghiệp dẫn đầu châu Á năm 2016 sau hai lần liên tiếp có mặt trong danh sách các năm 2014, 2015; Top đầu thương hiệu mạnh Việt Nam; Là thương hiệu sữa duy nhất vinh dự nhận giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao 20 năm liền do người tiêu dùng bình chọn; Được vinh danh là công ty duy nhất tại Việt Nam vào TOP 50 công ty niêm yết hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương (FAB 50) do tạp chí Forbes châu Á công bố; 8 năm liên tiếp là thương hiệu sữa đạt thương hiệu quốc gia…