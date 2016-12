Khẩn cấp mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Tăng hơn 11.000 khách/ngày dịp tết ở Tân Sơn Nhất Căn cứ lịch bay của các hãng hàng không từ ngày 20-1 đến 10-2-2017, ACV dự kiến tổng lượng hành khách qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất vượt hơn 2,5 triệu hành khách, Nội Bài hơn 1,506 triệu, Đà Nẵng hơn 600.000... Số chuyến bay dịp trước tết ở Tân Sơn Nhất dự kiến tăng rất mạnh. Theo ACV, các ngày cao điểm dịp trước tết (từ 26 đến 28 tháng chạp) sẽ có tới 742 - 748 lượt chuyến bay/ngày (tăng 68 lượt so với tết 2016). Ngày 27 tháng chạp, Tân Sơn Nhất ước tính sẽ có tới 108.340 khách (tăng 9.849 hành khách so với ngày cao điểm nhất năm 2016). Sau tết tình hình còn “căng” hơn. Ngày cao điểm theo tính toán rơi vào mùng 6 và 7 tháng giêng, sẽ có khoảng 770 - 799 lượt chuyến bay/ngày (tăng 70 - 73 lượt so với ngày cao điểm nhất năm 2016), ước tính lượng hành khách trong 2 ngày này ở Tân Sơn Nhất sẽ trên 123.000 hành khách (tăng trên 11.222 hành khách so với ngày cao điểm nhất năm 2016). TUẤN PHÙNG