​Mỗi ngày, hải quan thu được hơn 1.255 tỉ đồng

Tuy nhiên, con số trên mới bằng 96,82% dự toán thu năm 2016 của ngành Hải quan. Tính bình quân, mỗi ngày Hải quan thu được 1.255 tỉ đồng.

Tổng cục Hải quan nêu kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong năm nay dự kiến đạt 349 tỉ USD, tăng 6,6% so với năm 2015. Trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 176 tỉ USD và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 173 tỉ USD.

Tổng cục Hải quan cho biết sẽ cố gắng đạt được nhiệm vụ thu mà Quốc hội và Chính phủ giao là 270.000 tỉ đồng trong năm nay. Song, thực tế, số thu ngân sách được giao cho ngành hải quan bị ảnh hưởng do việc VN thực hiện cam kết cắt giảm thuế xuất nhập khẩu một loạt các mặt hàng từ 10 hiệp định thương mại tự do đã ký kết.

Thực tế, đa phần các doanh nghiệp nhập khẩu đã chuyển hướng sang nhập hàng hóa tại những thị trường nhập khẩu có ưu đãi thuế đặc biệt. Đơn cử đối với xăng, hơn 80% tổng lượng xăng được nhập về VN là từ Hàn Quốc, do thuế nhập khẩu mặt hàng này giảm còn 10%. Do vậy, chỉ riêng đối với xăng, dầu, ngành hải quan đã bị giảm thu hơn 5.000 tỉ đồng tiền thuế so với số thu của năm ngoái.

L.THANH