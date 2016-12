Người Việt sẽ được chơi bài tại casino Vân Đồn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: ĐỖ GIANG

Trong số bảy đề xuất của tỉnh Quảng Ninh với Thủ tướng Chính phủ tập trung phát triển khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh cần sớm ban hành nghị định về kinh doanh casino, trong đó quy định rõ thí điểm cho người Việt Nam được vào chơi, công bố rộng rãi để thu hút đầu tư vào khu nghỉ dưỡng cao cấp có casino tại Vân Đồn, Quảng Ninh.

Ngoài ra, cần sớm có Luật khu hành chính - kinh tế đặc biệt trong năm 2017 để các nhà đầu tư an tâm vào đây.

Trước đó tại thông báo ngày 15-9-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ Bộ Chính trị cơ bản đồng ý việc thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino với những điều kiện về nhân thân, độ tuổi, năng lực hành vi, năng lực tài chính, vé vào cửa casino; các giải pháp quản lý người chơi khi vào casino; thời gian thí điểm là 3 năm trong hai dự án tại Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Thủ tướng thị sát dự án Cảng hàng không Vân Đồn - Ảnh: QUANG HIẾU

Thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định có thể quản lý được mô hình này, tuy nhiên cần hoàn thiện hành lang pháp lý. “Về phía Bộ Công an thấy được và cần làm sớm, sẽ làm giảm việc cá độ, bài bạc vì nếu cấm thì người Việt Nam vẫn sang những nước khác chơi. Về an ninh quốc phòng, cần thực hiện mô hình công an đặc khu và thí điểm thành lập tại Quảng Ninh lực lượng cảnh sát du lịch” - ông Vương nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hiện đã cho lấy ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo nghị định, Văn phòng Chính phủ đang trình Thủ tướng xem xét ban hành nghị định. Vân Đồn cũng được Bộ Chính trị khẳng định cho thí điểm người Việt Nam vào chơi bài tại đây.

Thủ tướng nghe chủ đầu tư thuyết minh dự án Cảng hàng không Vân Đồn - Ảnh: ĐỖ GIANG

Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý và tỏ quan điểm đồng thuận điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vân Đồn là cảng hàng không quốc tế, tạo điều kiện để sớm đưa vào khai thác từ năm 2018.

Thủ tướng giao Bộ GTVT cam kết với nhà đầu tư những quy chuẩn của một sân bay quốc tế để Thủ tướng Chính phủ quyết định. “Bây giờ phải mở rộng nhiều sân bay, trong đó có việc đầu tư sân bay Vân Đồn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và tạo môi trường thu hút vốn đầu tư. Cảng hàng không phải kết hợp với nhà đầu tư để có nhiều hãng hàng không hạ cánh tại đây” - Thủ tướng kết luận.

Trong phần kết luận, Thủ tướng bày tỏ ủng hộ với nhiều đề xuất của tỉnh Quảng Ninh về phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, hạ tầng giao thông, tổ chức biên chế… Tuy nhiên, về quy hoạch đưa thêm 4 sân golf vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, trước mắt Thủ tướng chỉ đồng ý đưa vào một sân golf tại Vân Đồn, 3 điểm còn lại tại thành phố Hạ Long thì ông Phúc yêu cầu cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng.

ĐỨC HIẾU