​Tôn vinh hai nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (phải) trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 cho PGS.TS Nguyễn Sum và GS.TS Phan Thanh Sơn Nam - Ảnh: Thanh Hà

Công trình “Nguyễn Sum, 2015. On the Peterson hit problem, Advances in Mathematics, Vol. 274, 432-489” của PGS.TS. Nguyễn Sum (Trường Đại học Quy Nhơn) được đánh giá là một công trình khoa học đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực tô pô đại số, giải quyết được một trường hợp đặc biệt (k=4) của giả thuyết “hit” do nhà toán học người Mỹ Frank Peterson đề xuất cách đây 30 năm. Đây là một bước tiến mới trong việc giải quyết giả thuyết Peterson kể từ năm 1990.

GS.TS Phan Thanh Sơn Nam, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, là tác giả chính của công trình khoa học xuất sắc về chất xúc tác trong lĩnh vực hóa học kỹ thuật “Giao H. Dang, Thinh T. Dang, Dung T. Le, Thanh Truong, Nam T. S. Phan, 2014. Propargylamine synthesis via sequential methylation and C-H functionalization of N-methylanilines and terminal alkynes under metal-organic-framework Cu2(BDC)2(DABCO) catalysis, Journal of Catalysis, Vol. 319, 258–264”. Công trình đã nghiên cứu ứng dụng vật liệu khung hữu cơ-kim loại (MOFs) làm chất xúc tác cho các ứng tổng hợp các hợp chất hữu cơ họ propargylamine. Đặc biệt, công trình đã phát hiện ra một chuyển hóa của N-methilaniline chưa từng được công bố.

Được triển khai từ năm 2013, trong bốn năm vừa qua, Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã được trao tặng cho 7 nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học xuất sắc trong các lĩnh vực toán học, vật lý, khoa học thông tin và máy tính, khoa học trái đất và môi trường và hai nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực toán học và vật lý.

THANH HÀ