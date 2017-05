Hai nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu

PGS Nguyễn Sum

Năm 2017, có 30 hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng.

Hội đồng giải thưởng đã quyết định trao giải thưởng cho PGS.TS. Nguyễn Sum, Trường Đại học Quy Nhơn, với công trình trong lĩnh vực Toán học: “Nguyễn Sum, 2015. On the Peterson hit problem, Advances in Mathematics, Vol. 274, 432-489”.

Theo GS Đinh Dũng, phó chủ tịch Hội đồng giải thưởng, đây là một công trình khoa học đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực tô pô đại số, giải quyết được một trường hợp đặc biệt (k=4) của giả thuyết “hit” do nhà toán học người Mỹ Frank Peterson đề xuất cách đây 30 năm. Đây là một bước tiến mới trong việc giải quyết giả thuyết Peterson kể từ năm 1990. Công trình được thực hiện hoàn toàn trong nước bởi một tác giả duy nhất là PGS.TS Nguyễn Sum.

Nhà khoa học thứ hai được nhận giải thưởng là GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, với công trình trong lĩnh vực hóa học “Giao H. Dang, Thinh T. Dang, Dung T. Le, Thanh Truong, Nam T. S. Phan, 2014. Propargylamine synthesis via sequential methylation and C-H functionalization of N-methylanilines and terminal alkynes under metal-organic-framework Cu2(BDC)2(DABCO) catalysis, Journal of Catalysis, Vol. 319, 258–264”.

GS. TS Phan Thanh Sơn Nam là tác giả chính của công trình khoa học xuất sắc về chất xúc tác trong lĩnh vực hóa học kỹ thuật. Công trình đã nghiên cứu ứng dụng vật liệu khung hữu cơ-kim loại (MOFs) làm chất xúc tác cho các ứng tổng hợp các hợp chất hữu cơ họ propargylamine. Đặc biệt, công trình đã phát hiện ra một chuyển hóa của N-methilaniline chưa từng được công bố.

Điểm đặc biệt là một công trình khoa học này được thực hiện hoàn toàn ở Việt Nam do năm tác giả là người Việt Nam, hoàn toàn không có yếu tố nước ngoài. Bài báo khoa học làm nên giải thưởng được các nhà chuyên môn trên thế giới rất quan tâm: bài báo đã được trích dẫn 21 lần.

GS Phan Thanh Sơn Nam

GS Phan Thanh Sơn Nam là GS trẻ nhất được công nhận chức danh GS năm 2015 khi ông mới 36 tuổi. Từ năm 2010 GS.TS Phan Thanh Sơn Nam đã lãnh đạo nhóm nghiên cứu ở Trường Đại học Bách khoa TP.HCM công bố được 48 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế ISI theo hướng nghiên cứu trên.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu - giải thưởng hằng năm của Bộ KH&CN do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia làm Cơ quan thường trực là Giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Qua 4 lần trao giải, Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã vinh danh 11 nhà khoa học với 11 công trình nghiên cứu đặc biệt xuất sắc.

Lễ trao giải năm 2017 dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 tại Hà Nội.

