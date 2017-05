​Lộ đề thi cuối kỳ khối 11, Đồng Tháp cho dừng thi

Khoảng 9h, học sinh khối 11 được cho ra về - Ảnh: Ngọc Tài

Ông Trần Thanh Liêm, giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp, xác nhận thông tin lộ đề và cho biết Sở đã chỉ đạo dừng thi hai môn này.

“Thời điểm chưa phát đề thi, một số hiệu trưởng có thông báo về sở là đề thi đã phán tán trên mạng. Sau khi kiểm tra, Sở xác định đề thi đã bị lộ nên tạm dừng thi và đã ấn định thời gian thi thay thế là ngày 12-5. Ngoài ra, Sở đang cùng các ngành chức năng điều tra, xác định đơn vị nào để rò rỉ đề và sẽ có hướng xử lý”, ông Liêm cho biết.

Cũng theo ông Liêm, đến nay chỉ phát hiện lộ đề thi 2 môn Toán và Sử. Sở sẽ sử dụng đề dự bị, đồng thời đảm nhiệm luôn công đoạn sao in đề, niêm phong sau đó chuyển cho các trường.

Các môn còn lại của khối 11 vẫn thi bình thường.

Đồng Tháp có 43 trường THPT. Nhiều năm qua công tác ra đề đều do Sở chủ trì (trừ 2 trường THPT chuyên). Bộ phận ra đề của Sở sẽ chuyển về các trường để sao in, niêm phong.

Tại các trường THPT, công tác sao in đề thi được thực hiện theo các quy định như: không được mang điện thoại, thiết bị ghi hình vào phòng sao in; đề thi in lỗi phải tiến hành tiêu hủy,... Công tác sao in do ban lãnh đạo trường và bộ phận văn thư, lưu trữ thực hiện, giáo viên đứng lớp không thực hiện công đoạn này.

NGỌC TÀI