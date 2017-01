UBND TP Đà Nẵng trao thưởng cho lĩnh vực nghiên cứu cơ bản

Nhiều nhà khoa học của ĐH Duy Tân nhận bằng khen của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong năm 2016

Trong tổng số 26 bài báo ISI được khen thưởng, có 22 bài báo do các nhà khoa học Duy Tân là tác giả chính và bốn bài báo còn lại có sự kết hợp thực hiện giữa các nhà khoa học ĐH Duy Tân và ĐH Sư phạm Đà Nẵng, ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Chỉ riêng trong năm 2016, Trường ĐH Duy Tân đã có 214 công bố quốc tế, trong đó có 205 bài báo thuộc ISI, tăng hơn gấp đôi so với năm 2015 (105 công bố quốc tế, trong đó có 101 bài báo thuộc ISI).

Nhiều công bố ISI của ĐH Duy Tân được khen thưởng trong đợt này có chỉ số ảnh hưởng IF (Impact Factor) khá cao, thuộc các lĩnh vực nghiên cứu như: vật lý, xây dựng, hóa môi trường… Tiêu biểu trong số này là bài báo “DNA redox hydrogels: Improving mediated enzymatic bioelectrocatalysis” đăng tải trên tạp chí ACS Catalysis có chỉ số ảnh hưởng IF=9.31.

Bên cạnh đó, rất nhiều bài báo có chỉ số IF gần đạt 4 như bài “Novel photo-curable polyurethane resin for stereolithography” đăng trên tạp chí RSC Advances với chỉ số IF=3.84 hay bài “Ground-stage and spectral signatures of cavity exciton-polariton condensates” đăng trên tạp chí Physical Review B có chỉ số IF=3.73…

Hiện tại ĐH Duy Tân đang triển khai 14 đề tài Nafosted cùng nhiều đề tài hợp tác trong nước và quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hiếu (vừa được công nhận PGS năm 2016) chia sẻ: “Là một người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, tôi vui mừng khi bản thân và nhiều đồng nghiệp ĐH Duy Tân có các công bố quốc tế thuộc ISI được thành phố ghi nhận và tặng bằng khen đợt này. Đây là một sự động viên rất ý nghĩa cho những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đang làm việc tại thành phố”.

Institute for Scientific Information (ISI) - Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ đã xét chọn chất lượng của các tạp chí trên thế giới một cách khắt khe và kỹ lưỡng để đưa vào cơ sở dữ liệu của họ. Liên Hiệp Quốc, các chính phủ và các tổ chức quốc tế thường sử dụng thống kê của ISI trong quản lý và hoạch định các chính sách khoa học, kỹ thuật. ISI lúc đầu chỉ bao gồm tập hợp SCI (Science Citation Index) với khoảng 4.000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ có chất lượng cao và có truyền thống lâu đời nhất trên thế giới. Về sau SCI mở rộng thành tập hợp SCIE (Science Citation Index Expanded) với khoảng 7.000 tạp chí xuất bản từ năm 1900 đến nay. Hiện nay, ISI còn bao gồm tập hợp SSCI (Social Science Citation Index) với hơn 2.000 tạp chí xuất bản từ năm 1956 đến nay và A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) với hơn 1.200 tạp chí xuất bản từ năm 1975 đến nay với các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Như vậy, ISI là tập hợp bao hàm cả SCI, SCIE, SSCI và A&HCI với tổng cộng khoảng 10.000 tạp chí khoa học có chất lượng cao trên thế giới. Chất lượng của các tạp chí ISI chủ yếu được đánh giá dựa trên quy trình kiểm duyệt để đăng bài và các thống kê về chỉ số được trích dẫn của các bài báo đăng trên tạp chí đó thông qua chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor, IF). Khi không có công bố nghiên cứu trên các tạp chí ISI thì các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu khoa học sẽ không bao giờ vào được các bảng xếp hạng quốc tế.

THU THẢO