Dấu tích người tiền sử ở An Khê: Tư liệu mới của thế giới

Kỹ nghệ An Khê Sự phát hiện của những hiện vật cổ xưa đầy đủ và đặc trưng được các nhà khoa học xem như một dấu ấn quan trọng, xác định con người thuở sơ khai ở An Khê đã hình thành một kỹ nghệ chế tác công cụ lao động, tạm thời gọi tên Kỹ nghệ An Khê. Kỹ nghệ An Khê được ghi nhận gồm phức hợp các yếu tố thuộc truyền thống sơ kỳ đá cũ, từ những hòn cuội được ghè đẽo thô sơ tạo thành lưỡi đơn giản cho đến những mũi nhọn toàn diện, đặc biệt là những chiếc rìu tay - công cụ ghè hai mặt... “Những phát hiện công cụ ghè hai mặt và đặc biệt là các chiếc rìu tay đạt trình độ kỹ thuật và thẩm mỹ cao, mang đặc trưng tiêu biểu của rìu tay giai đoạn tối cổ của nhân loại ở An Khê không chỉ bác bỏ quan điểm sai trái về sự đối lập văn hóa giữa phương Đông và phương Tây từng tồn tại lâu dài, mà còn bổ sung tư liệu mới vào bản đồ phân bố sự xuất hiện và tiến hóa của loài người trên thế giới” - TS Nguyễn Gia Đối, phó viện trưởng Viện Khảo cổ học VN, khẳng định.