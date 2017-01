Hi sinh vì Campuchia: Căn cứ Suối Râm

Bộ đội VN canh giữ nghĩa trang Campuchia ở căn cứ Suối Râm - Ảnh: MY LĂNG Nghĩa trang Campuchia tại Việt Nam Nghĩa trang Campuchia nằm yên bình giữa khu rừng xanh mướt. Cổng nghĩa trang nổi bật với kiến trúc Campuchia đặc trưng, có dòng chữ “Nơi an nghỉ các chiến sĩ Campuchia” bằng tiếng Việt và tiếng Khmer. Hai bên cổng phủ rợp mát bởi bóng hai cây đa cao, tán rộng. Một cây do Thủ tướng Campuchia Hun Sen trồng, một cây do trung tướng Phan Trung Kiên (tư lệnh Quân khu 7) trồng. Nghĩa trang cũng là Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Đoàn 125 - tiền thân lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia. Ở khu vực trung tâm của di tích là nơi an nghỉ của các cán bộ, chiến sĩ Campuchia, gồm 49 ngôi mộ có bia khắc tên, năm sinh, ngày mất... Hầu hết những người đã mất đều ở tỉnh Svay Rieng. Trong quá trình xây dựng lực lượng tại Việt Nam, một phần trong số này bị thương nặng khi chiến đấu tại Campuchia và số còn lại do ốm đau, đã mãi mãi không thể trở về đất nước. Họ đã được đồng đội và những người bạn Việt Nam an táng tại đây. Quân khu 7 đã bỏ ra kinh phí để xây dựng nghĩa trang này và cử lực lượng hằng ngày làm nhiệm vụ tiếp đón khách, quét dọn và nhang khói cho các chiến sĩ nước bạn đang yên nghỉ. Binh nhất Dương Hữu Nghĩa cho biết: “Mỗi ngày chúng tôi thắp nhang hai lần. Trước khi thắp nhang phải tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quân phục chỉnh tề. Hằng tháng ngày rằm, mùng một đều cúng cơm, trái cây và hoa cho các chiến sĩ Campuchia. Khuôn viên nghĩa trang được quét dọn vệ sinh, nhổ cỏ dại sạch sẽ”.