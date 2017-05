Đột nhập tiệm vàng trộm 15 cây vàng để trả nợ

Số vàng mà đối tượng Bảo lấy trộm được thu hồi - Ảnh: Công an cung cấp

Đại tá Phạm Văn Ngót - trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Bến Tre - cho biết theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 15-5, Bảo lén đột nhập vào tiệm vàng Tân Kim Vinh ở ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam (do chị Tống Thị Thảo, sinh năm 1965 làm chủ) và nấp trong tiệm với ý định trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 20h30, thấy chủ tiệm vàng đi vệ sinh, Bảo từ trên lầu xuống tầng trệt ra phía trước quầy bán vàng dùng dao và kéo cạy phá tủ lấy nhiều vòng vàng.

Bị chủ tiệm vàng phát hiện tri hô, Bảo dùng dao đe dọa rồi tẩu thoát. Khoảng 23h cùng ngày, Bảo về tới nhà tại thị trấn Mỏ Cày và đem vàng trộm được giấu trên mái nhà.

Từ mô tả nhận dạng của chủ tiệm vàng, qua điều tra truy xét, ngày 16-5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mỏ Cày Nam bắt giữ Bảo và thu tang vật gồm 129 chiếc vòng, 3 nhẫn vàng 18k với tổng trọng lượng khoảng 15 lượng vàng 18k.

Tại cơ quan điều tra, Bảo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, Bảo đã vay nợ của nhiều người và không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Qua nhiều ngày theo dõi, Bảo phát hiện tiệm vàng Tân Kim Vinh có nhiều sơ hở nên đã cố ý định đột nhập, trộm tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật.

MẬU TRƯỜNG