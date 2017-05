Cháy kỷ lục ở Cần Thơ do chập điện, bồi thường 18 triệu USD

Vụ cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung - Meko bùng phát từ ngày 23-3 - Ảnh: LÊ DÂN

Vụ cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung - Meko bùng phát từ ngày 23-3 là vụ cháy lớn và dài kỷ lục tại Cần Thơ - Ảnh: T.LONG

Đây là con số đưa ra bởi đơn vị độc lập được công ty bảo hiểm mà Kwong Lung - Meko mua bảo hiểm thuê để giám định thiệt hại.

Theo giám định của đơn vị này, công ty TNHH Kwong Lung - Meko bị thiệt hại trong vụ cháy và phải được bồi thường số tiền 368 tỷ đồng (tương đương 18 triệu USD).

Chiều 16-5, Công an TP Cần Thơ cũng đã chính thức có kết luận về nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng tại Công ty TNHH Kwong Lung - Meko (khu công nghiệp Trà Nóc – Cần Thơ) ngày 23-3.

Theo đó, nguyên nhân là do chập điện. Kết quả này của cơ quan điều tra Công an Cần Thơ cũng trùng khớp với kết quả khám nghiệm của Viện Khoa học hình sự (C45 Bộ Công an).

Hình ảnh vụ cháy kỷ lục tại Công ty Kwong Lung - Meko nhìn từ flycam

Vụ cháy xảy ra 9h30 sáng 23-3 tại Công ty Kwong Lung Meko Ltd, chuyên may mặc xuất khẩu thuộc khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Đến khoảng 15h30 chiều cùng ngày, đám cháy có vẻ được khống chế nhưng sau đó ngọn lửa lại tiếp tục bùng lên trở lại. 20h tối cùng ngày, ngọn lửa cháy lại bùng phát dữ dội.

Vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội và kéo dài kỷ lục này đã buộc TP Cần Thơ huy động lực lượng chữa cháy từ nhiều tỉnh thành tham gia hỗ trợ.

Dù vậy, trong các ngày tiếp theo, ngày 25-3 khi lực lượng công an vào khám nghiệm hiện trường thì ngọn lửa âm ỉ vẫn chực chờ bùng lên.

Đến 19h20 tối 26-3, lửa lại bùng lên tại khu vực tầng 5 của tòa nhà công ty này. Lực lượng PCCC lại tiếp tục được huy động đến hiện trường tích cực chữa cháy và cơ bản khống chế được đám cháy.

Đến ngày 27-3 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

20 ngày sau, sáng 16-4, một nhóm thợ hàn trong lúc tháo dỡ nhà xưởng đã làm bắn tia lửa điện dẫn đến phát cháy tiếp. Ngay sau lửa đã được dập tắt.

Công ty TNHH Kwong Lung - Meko là công ty vốn Đài Loan, hoạt động tại Cần Thơ từ năm 1988, chuyên thu mua, chế biến lông vũ, may mặc xuất khẩu. Công ty có hai phân xưởng sản xuất, trên diện tích gần 17.000 m2, với 1.300 lao động.

T. LŨY - H.N