Khan hiếm cát sẽ đẩy tình trạng 'cát tặc' lộng hành

Đại tá Lê Văn Hòa - phó giám đốc Công an tỉnh Bến Tre - cho biết so với những năm trước đây, tình hình khai thác cát trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp hơn. Nguyên do trong khi số lượng phương tiện khai thác cát tăng thì mỏ cát được cấp phép giảm, hiện toàn tỉnh có 843 phương tiện hành nghề khai thác cát, tăng 35 phương tiện so với năm 2015. Năm 2016 và quý 1-2017 đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức 833 cuộc kiểm tra, xử phạt hành chính 1.251 trường hợp với số tiền xử phạt gần 14 tỉ đồng.